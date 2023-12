Lavatrice, se leggi questo numero stai pagando un botto: schiaccia il pulsante | Adesso lo fanno tutti

Quando fai la lavatrice devi stare molto attento a questi numeri o paghi molto di più di quello che dovresti.

In questo periodo davvero complesso a livello economico e sociale, dove le spese sono aumentate a dismisura e quando arrivano le bollette ci mettiamo le mani nei capelli, ogni conoscenza in più per risparmiare è ottima.

Ci sono alcune cose che possiamo decidere di non fare più, come usare alcuni elettrodomestici elettrici e optare per quelli manuali, ma altri sono davvero indispensabili, come per esempio la lavatrice.

Possiamo pensare di lavare a meno, certo, ma lo spreco di acqua sarebbe talmente elevato che alla fine conviene usare la lavatrice, però anche in questo caso ci sono diverse accortezze che permettono un utilizzo con meno sprechi di denaro e bollette più umane.

Praticamente tutti ormai sanno che ci sono degli orari specifici in cui è meglio far andare il lavaggio perché costa meno e si intende le ore notturne, quando le tariffe della luce sono un po’ più basse rispetto agli orari diurni, ma non è solo questo, un’altro non lo conosce nessuno eppure è una vera rivoluzione.

Il metodo per risparmiare facendo la lavatrice

Ci sono diversi aspetti da tenere in considerazione parlando di risparmio quando si tratta della lavatrice, oltre a quello economico, con un trucchetto che andremo a svelarvi tra pochissimo, si può ridurre anche gli sprechi e avere lavature meglio riuscite accorciando anche i tempi. Così da non buttare via ore ec ore aspettando che il programma finisca.

La lavatrice, come sappiamo bene, non consuma solo elettricità, ma quando la facciamo partire dobbiamo inserire al suo interno anche i detersivi ed è stimato che una famiglia media può anche avere una spesa dai 30 ai 60 Euro a settimana e senza accorgersene aver speso 240 Euro in un mese solo per lavare i vestiti. Anche su questo fronte si può risparmiare, prediligendo liquidi invece delle cialde che spesso non si sciolgono correttamente e le polveri che hanno prezzi maggiori. Per i detersivi liquidi il top del risparmio è cercare il supermercato che li vende alla spina.

Risparmiare soldi sulla bolletta

La prima cosa da controllare per poter seriamente risparmiare sulle bollette dell’elettricità facendo le lavatrici è controllare che tariffa ci è stata messa sul contratto per la fornitura, prediligere la bioraria e lavare nelle ore serali, un’altro fattore da considerare sempre è non far partire il lavaggio con poche cose all’interno, quando è a pieno carico e con temperature non elevate consuma decisamente di meno.

Quindi controllare il numero sulla lavatrice che riporta il peso massimo di un carico e valutare se conviene e meno fare il lavaggio in quel momento, piuttosto aspettare qualche giorno in più e lavare al giusto peso per tenersi un po’ di soldi in tasca. Se la necessità è di lavare a temperature più altre, ovvero più dispendiose, come a 40 o 60 gradi, allora avvalersi del pulsante Eco, il risparmio è assicurato e la qualità del lavaggio anche.