Arrivo lo stop alle auto elettriche, manovra di Governo tagliente: non le useremo mai più | Il passo falso

Si sta andando verso uno mobilità sostenibile, ma certe cose non lo sono e il prezzo è alto. Arriva lo stop definitivo.

In Europa si sta lavorando duramente, ne settore automobilistico, per cercare di arrivare preparati al 2035 quando, tecnicamente, dovremmo raggiungere l’obiettivo di emissioni zero.

Questo anche grazie alla sospensione della vendita di veicoli che producono emissioni dannose per l’ambiente e non solo, con la soluzione di passare totalmente all’elettrico.

In quest’ottica sono già iniziate le manovre per ridurre l’inquinamento vietando la circolazione di alcuni mezzi, come le Euro 5, per proseguire su questa strada fino all’annullamento totale. Le case automobilistiche, per questo motivo, si stanno aprendo sempre di più al mercato dell’elettrico, mettendo in vendita sempre più auto con queste caratteristiche.

Anche il Codice della Strada fa la sua parte, ponendo il limite per certi mezzi che montano ancora motori termici, chiudendo a queste il traffico in precise aree e in certi orari. Quindi sembra evidente che sia l’elettrico il futuro della mobilità, ma se così non fosse? Emerge subito un problema.

Addio alle auto elettriche, il futuro è spacciato

Nonostante ci siano molti incentivi per l’acquisto di auto elettriche e le possibilità di sgravi fiscali, come non dover pagare il bollo, questo per via del fatto che non producono combustibile, la produzione di queste vetture ha grossi problemi e questo potrebbe rallentare, se non bloccarne, la crescita in fase di vendita.

Si è ormai notato che le auto elettriche hanno snaturato la catene di approvvigionamento di materie prime e semilavorati, lo abbiamo visto proprio in quest’ultimo anno con la mancanza di materiale che portava ad acquistare un auto nuova ma non poterla avere anche dopo più di sei mesi. Sono arrivate le brutte notizie che disincentivano, così, l’acquisto di queste vetture.

L’elettrico potrebbe finire molto presto

In Europa si sta facendo largo una nuova legge che potrebbe in breve tempo spazzare via il mercato delle auto elettriche e così riportarci al punto di partenza nella lotta a una mobilità sostenibile, infatti nel Regno unito è stata introdotta un legge distruttiva, nulla toglie che a breve possa arrivare anche sda noi e spargersi a macchia d’olio.

Si tratta di una tassa supplementare proprio per chi possiede un’auto elettrica da pagare in base al numero di chilometri che si percorrono, una decisone che non è affatto piaciuta agli automobilisti che, già schiacciati dalle innumerevoli tasse e aumenti degli ultimi anni, preferisce abbandonare l’idea dell’elettrico e continuare con i mezzi che già conosce. Insomma, questo potrebbe portare allo stop definitivo al sogno dell’elettrico.