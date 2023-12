Allerta meteo, weekend del 16 e 17 dicembre: temperature instabili molto sotto lo zero | Non mettersi in auto se…

Il prossimo weekend potrebbe non essere facile da affrontare, l’allerta meteo rimane alta per crolli drastici delle temperature.

Dopo una estate che si è protratta più del dovuto, il freddo è finalmente giunto ad abbracciare l’Italia. Se l’anno scorso a capodanno le temperature erano tutto sommato miti in gran parte della penisola, quest’anno chi vorrà festeggiare in piazza dovrà coprirsi a dovere.

Per molti il calo delle temperature significa solo una cosa: bollette del gas più alte a fine mese. Non deve stupire quindi che molti italiani stiano sperando in un inverno mite.

Purtroppo per ora questo desiderio non si avvererà, perché l’intera penisola sta soffrendo di una nuova perturbazione che causa clima instabile associato a fenomeni temporaleschi.

Il peggio, però, deve ancora venire: il weekend del 16 e 17 dicembre sarà molto difficile da affrontare, tanto che gli esperti sconsigliano di mettersi in macchina se non a specifiche condizioni.

Il meteo di questa settimana

Chi sperava in un po’ di sole rimarrà deluso: questa settimana si attende un peggioramento del clima, anche se le temperature non si abbasseranno più di tanto. I giorni peggiori saranno mercoledì e giovedì, durante i quali l’Italia sarà per la maggior parte coperta da un sistema nuvoloso difficile da mandare via. Fortunatamente non ci sarà una nuova ondata di freddo in questi due giorni, ma comunque il tempo non sarà dei migliori.

Da venerdì comincerà invece un ribasso delle temperature che culminerà nel weekend, durante il quale ci sarà un clima invernale molto rigido. Quel che è peggio è che, oltre al freddo, ci saranno fenomeni atmosferici che renderanno pericolosi gli spostamenti; si chiede quindi la massima attenzione.

Allerta meteo: controllate le comunicazioni ufficiali

Nell’ultimo weekend prima di Natale i negozi si riempiranno di ritardatari alla ricerca del regalo perfetto o di un pensierino. Attenzione, però: sabato 16 il tempo non sarà dei migliori in molte zone d’Italia, quindi bisognerà guardare il meteo prima di mettersi in auto. Saranno soprattutto le zone del Centro-Sud quelle che soffriranno maggiormente le instabilità del tempo, con piogge e nevicate anche a quote basse. Le regioni più colpite saranno l’Abruzzo, il Molise, la parte settentrionale della Puglia e tutta la Campania.

Meglio al Nord, dove le temperature rimarranno comunque molto basse ma il cielo sarà sereno. In queste zone bisognerà fare attenzione in particolare alle gelate notturne. Domenica 17 le cose cominceranno a cambiare grazie a una nuova ondata di alta pressione che spazzerà via il maltempo. Se avete intenzione di fare un giro da qualche parte, è meglio quindi spostarsi di domenica per evitare temporali e nevicate, non senza prima aver controllato il meteo.