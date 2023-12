Meteo a Natale, vasta area ciclonica dal mediterraneo: feste sotto la pioggia | Neve a bassa quota

Questo potrebbe essere un bianco natale, visto che dal Mediterraneo arriverà una vasta area ciclonica con freddo e neve.

Che tempo farà il giorno di Natale? Si sa, passare le festività più magiche dell’anno con la neve è il sogno di ogni bambino, che alcuni adulti si portano dietro per tutta la vita e sperano di rivivere ogni anno.

Tutti coloro che hanno vissuto un bianco Natale sanno quanto sia emozionante vedere la neve scendere durante il cenone della Vigilia, o pranzare il 25 circondati da un candido paesaggio.

I fiocchi di neve che si posano sul terreno, infatti, creano un’atmosfera magica, che rimanda alla filmografia natalizia che da anni riscalda i nostri cuori e le nostre case. Ecco perché così tante persone sono interessate nel sapere che tempo ci sarà durante le festività natalizie.

Visto che ormai siamo agli sgoccioli, possiamo rivelarvi come prepararsi al Natale: ci sarà la neve? O scarteremo i regali con il sole? Per saperlo con certezza, è stato necessario attendere fino ad oggi: ecco cosa ci dicono le previsioni meteorologiche delle ultime ore.

Previsioni meteo del 25 dicembre

A causa di una perturbazione derivante dal Nord Europa, il nostro Paese potrebbe essere colpito da forti tempeste e raffiche di vento, che ci faranno vivere un Natale sotto l’ombrello. Insomma, chi sognava di pranzare con la neve deve chiudere questo desiderio nel cassetto, perché è molto probabile che non accadrà.

Solo gli abitanti del Centro Nord Italia, forse, avranno una lieta sorpresa: per loro, c’è la possibilità di vivere un bianco Natale, soprattutto in bassa quota. Lì, infatti, potrebbe nevicare per qualche ora, ma subito dopo si verificheranno forti piogge che con tutta probabilità scioglieranno i fiocchi appena caduti.

Natale sotto l’ombrello

Durante le vacanze di Natale, gli esperti prevedono che il maltempo si estenda verso il Belpaese a causa della perturbazione proveniente dal Nord Europa. Quest’ultima provocherà grandi acquazzoni su tutta la Penisola proprio durante le feste. Non solo acqua, ma anche vento: il 25 dicembre potrebbero verificarsi forti raffiche soprattutto nelle zone costiere.

Insomma, meglio non avere troppe speranze per le festività alle porte, perché stando alle ultime previsioni, le vivremo guardando la pioggia cadere. Anche se manca davvero poco al grande giorno, c’è ancora una minima speranza: il tempo, e quindi le previsioni meteorologiche, spesso cambia sorprendentemente e all’ultimo minuto. Per questo motivo, potremmo dire che è ancora tutto in gioco: non resta che attendere il 25 stesso per vedere cosa accadrà il giorno di Natale.