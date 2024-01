Gennaio sotto il gelo, allerta meteo per eventi atmosferici: ondata di freddo e neve | Prepararsi al peggio

Il 2024 inizierà con il Generale Inverno che metterà in ginocchio l’Italia con temperature al di sotto delle medie stagionali.

Stiamo per dire addio a questo 2023 in una maniera del tutto insolita. Infatti, in questi ultimi giorni abbiamo avuto un clima non proprio natalizio, con giornate miti, soleggiate e caratterizzate da temperature al di sopra della media stagionale. Una sorta di Natale australiano, anche se decisamente lontano dai criteri estivi.

Tuttavia, pare proprio che questo clima anomalo ha i giorni contati perché il 2024 si aprirà con un’ondata di freddo e gelo che non si vedeva da parecchio tempo. Nei prossimi giorni, quindi a cavallo tra fine ed inizio anno, si attende un indebolimento del vortice polare che potrebbe portare un’ondata di freddo intenso su tutta la penisola.

Tra Capodanno e l’Epifania avremo temperature molto basse che potrebbero addirittura portare qualche fiocco di neve anche a bassa quota, in particolare sul versante adriaco. Ma è dall’8 gennaio 2024 in poi che il clima si farà ancora più rigido, portando le temperature a livelli veramente inferiori alle medie stagionali.

Da lunedì 8 gennaio, infatti, potrebbe discendere un’ondata di gelo proveniente dal Nord Europa e diretto verso il nostro paese. Si tratta di diverse masse d’aria gelida in arrivo dal Circolo Polare Artico della Scandinavia e della Russia con valori fino a -30 gradi. Ovviamente le temperature qui sarebbero più attenuate, ma comunque il freddo potrebbe essere molto pungente.

La befana lascia dietro di sé un gelo consistente

Dopo l’Epifania il gelo potrebbe piombare sull’Italia in maniera violenta ed improvvisa, facendo scendere le temperature molto al di sotto delle medie stagionali a cui siamo abituati di solito. Inoltre, sembra che nessuna regione d’Italia possa sfuggire a questo cambio climatico, perché questa coperta congelata avvolgerà l’intera penisola.

Stiamo parlando di previsioni a lungo termine, quindi è possibile che qualche dato non sia certo al 100% e che alcuni agenti atmosferici subiscano delle variazioni. Tuttavia, è possibile confermare quasi del tutto che un’ondata di gelo di insinuerà nel nostro paese durante la prima decade di gennaio 2024.

Correre ai ripari

Dato che si tratta di un’ipotesi, dobbiamo prenderla con le pinze ma diversi aggiornamenti meteo hanno un tratto in comune: il Generale Inverno sta arrivando e non sarà molto clemente. L’inizio di questo cambio climatico dovrebbe essere intorno all’8/9 gennaio 2024, giorni in cui il grande gelo ha molta probabilità di abbattersi sull’Italia.

Inoltre, potrebbe esserci anche uno scontro meteorologico tra la discesa del freddo dall’Artico e l’arrivo di depressioni dal Nord Atlantico. Questo incontro potrebbe dar inizio anche a periodi climatici molto instabili. In ogni caso, è bene prepararsi per un periodi di freddo intenso, caratterizzato anche da plausibili sbalzi termici.