Allerta Meteo, dopo l’Epifania arriva la Bestia degli Urali: temperature sotto la norma | È molto pericoloso

Stiamo per attraversare un periodo di freddo decisamente anomalo che non si vedeva da decenni, l’allerta è massima.

Con l’inizio dell’anno nuovo, il clima sembra prendere una piega più invernale, segnando la fine delle vacanze e il ritorno alla routine quotidiana. Nuove gelide temperature stanno per “invadere” non solo l’Italia ma tutta l’Europa: un vento freddissimo dalla Russia potrebbe cambiare i nostri piani ed è davvero molto importante fare attenzione alle taglienti raffiche di neve.

Come gli ultimi anni ci hanno insegnato è bene stare attenti con i cambi repentini di temperature specialmente perché questi possono comportare fenomeni atmosferici estremi e mettere a repentaglio la nostra sicurezza. In questo caso, proprio dopo l’Epifania, delle nevicate importanti andranno a coinvolgere anche quelle città che in genere ne sono esenti, come Roma o Napoli.

Dall’otto gennaio in poi, infatti il meteo si preannuncia molto più freddo ed instabile, con il ritorno al lavoro che coinciderà con l’arrivo di una massa d’aria proveniente dalla Siberia, comunemente conosciuta come il Burian, la bestia degli Urali.

Durante le festività natalizie, le temperature sono state sorprendentemente miti, specialmente al sud, dove si è goduto di giornate autunnali e soleggiate. Tuttavia, l’atmosfera sembra destinata a cambiare, con l’avvicinarsi di una forte ondata di freddo proveniente dalla Siberia. Questo fenomeno meteorologico, noto come Burian, sta guadagnando terreno sull’Europa, minacciando di raggiungere anche il Mediterraneo.

Cosa è Burian?

Il Burian siberiano è una corrente d’aria gelida proveniente dalla Siberia orientale, caratterizzata da temperature estremamente basse e venti taglienti. La sua presenza si farà sentire presto in modo deciso, portando con sé condizioni meteorologiche avverse. Gli esperti prevedono che il Burian oltre ad investire l’intera Europa avrà nefaste conseguenze anche sui nostri territori bagnati dal Mediterraneo, non solo, però, attraverso la classica Porta della Bora, ma anche dalla Valle del Rodano.

Questa minaccia di freddo proveniente dalla gelida regione russa, la Siberia, può portare a una brusca variazione delle condizioni atmosferiche in Italia. Le regioni tirreniche, solitamente più miti, potrebbero trovarsi quindi sommerse da abbondanti nevicate. In particolare, città come Roma verrà colpita con grande probabilità da un’imponente copertura di neve, un fenomeno che si verifica solo occasionalmente nella capitale italiana.

Misure di precauzione da adottare

Alla luce della pericolosità del Burian, le autorità stanno mettendo in guardia la popolazione sull’importanza di adottare misure di precauzione, soprattutto per coloro che devono spostarsi durante queste condizioni avverse. E’ decisamente in arrivo del Burian siberiano segna una brusca transizione verso un clima invernale più rigoroso.

Mentre le vacanze sono ormai un ricordo, l’Italia si prepara ad affrontare le sfide imposte da questa massa d’aria gelida proveniente dalla forse non troppo lontana Siberia. È consigliabile tenersi aggiornati sulle previsioni meteorologiche e adottare tutte le precauzioni necessarie per fronteggiare questo periodo complicato dal punto di vista delle temperature che interesserà l’intera penisola nei prossimi giorni.