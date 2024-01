Meteo weekend, 20 e 21 gennaio da incubo: il sole ti frega e ti ammazza | Allerta massima in queste

Questo weekend di fine gennaio si prospetta tremendo, anche se il sole potrebbe ingannarvi, il rischio è altissimo.

Fin dall’inizio di questo 2024 gli eventi atmosferici sono stati intensi ed intransigenti, con temperature che sono scese e salite a distanza di pochi giorni, piogge intense e nevicate localizzate. Il fine settimana che è alle porte sarà altrettanto sconveniente perché potrebbe riuscire ad ingannare gli italiani.

Non appena vediamo il sole quando ci alziamo al mattino, subito pensiamo che sarà una giornata gradevole. Invece, dobbiamo stare attenti proprio quando c’è il sole in pieno inverno perché ci può fregare ed annientare in poche ore. Poco dopo le vacanze natalizie si sono registrati diversi casi di influenza dovuti al maltempo.

Anche in questo weekend si potrebbero registrati diversi casi perché la presenza del sole alza notevolmente il rischio di ammalarsi. Questo perché ci sarà sì il sole, anche se non sempre e non dovunque, ma le temperature e i venti saranno gelidi. Un clima del genere tende a far ammalare le persone che, fiduciose, credono che il sole le riscaldi abbastanza.

Tuttavia, vento e temperature tipicamente invernali daranno il colpo di coda a chi ha deciso di alleggerire un po’ il suo guardaroba, mettendolo K.O. a letto per diversi giorni con una forte influenza. Il rischio è alto proprio nel fine settimana del 20 e 21 gennaio e, soprattutto, interesserà determinate regioni italiani.

Sabato 20 gennaio: forte gelo

Durante il corso dell’imminente weekend una massa d’aria fredda investirà il nostro paese, causando un sensibile calo delle temperature. Sabato 20 gennaio si potrebbero registrati anche fenomeni piovosi e nevicate abbondanti in alcune regioni d’Italia. Proprio nella notte di sabato prossimo, l’aria gelida proveniente dall’Europa centro-orientale raggiungerà il centro-nord italiano.

Mentre nelle regioni settentrionali la massa d’aria fredda sarà la padrona indiscussa della giornata di sabato, nelle regioni meridionali si registrerà un aumento di bassa pressione. Sabato 20, quindi, avremo una giornata soleggiata al nord e in Toscana con temperature molto al di sotto della media stagionale. Schiarite in Sardegna e al centro, mentre in Sicilia e al sud le nubi aumenteranno.

Domenica 21 gennaio: una svolta inaspettata

Durante le prime ore del mattino di sabato 20 gennaio si potrebbero verificare fenomeni atmosferici riguardanti forti precipitazioni. In particolare, potremmo vedere dei fiocchi di neve cadere fino a quote basse sull’Appennino abruzzese e molisano e al sud nevicante sempre sull’Appennino fino a quote collinari. Le temperature scenderanno drasticamente e ci saranno venti intensi settentrionali in Liguria e nelle regioni peninsulari.

Tutt’altra storia per domenica 21 gennaio, quando il tempo ci farà una sorpresa davvero inaspettata. Infatti, dopo un sabato dai tipici caratteri invernali avremo una domenica molto più stabile, dato che la perturbazione lascerà il sud d’Italia e la seguirà un rinforzo di alta pressione. Il tempo si stabilizzerà su tutta la penisola e i venti si placheranno, mentre le temperature minime diminuiranno e quelle massime saliranno al centro-nord. In Sicilia, invece, si registrerà un calo di gradi.