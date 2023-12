Riscaldamento casa, usa la funzione segreta del termostato: bollette sempre basse | Basta sprechi

Non tutti lo sanno ma il termostato può riscaldare e allo stesso tempo farti risparmiare molti soldi con questa funzione, non lo fa nessuno.

L’inverno è portatore di freddo, neve, magia ma anche tante bollette. Al giorno d’oggi sono davvero poche le persone che possono permettersi di non affrontare argomenti del genere, mentre la maggior parte di italiani deve fare i conti con il costo dei riscaldamenti, necessari per poter passare l’inverno confortevolmente.

La bolletta gonfiata dal condizionatore si riposa e torna in gioco quella gonfiata dal termostato. Alcune famiglie sono allo stremo per via delle alte imposte che mensilmente vanno pagate, per il costo dei beni di prima necessità sempre in aumento e per il sempre più precario panorama del mondo del lavoro.

Eppure, a volte siamo così presi da far quadrare tutte le spese che non ragioniamo attivamente su alcuni strumenti che abbiamo in casa e che utilizziamo in modo scorretto o parziale, finendo per rimetterci in termini economici. Per quanto riguarda l’inverno, per l’appunto, ci sono diversi metodi per usare il tuo termostato senza spendere un’enormità.

Sembrerebbe un sogno, o un regalo di Natale inatteso, ma è la verità: si può stare sia al caldo che con le tasche gonfie. Inoltre questo metodo ridurrà gli sprechi energetici, un altro tema molto importante ad oggi che non va assolutamente sottovalutato. Cosa c’è di meglio che risparmiare mentre si fa del bene al pianeta?

Usi errati del termostato

Solitamente il termostato viene attivato nelle ore più fredde, come nel tardo pomeriggio o la sera, per tenere le varie stanze al caldo e poter stare dentro casa senza disagi, sommersi da coperte o borse di acqua calda. Forse vi meraviglierà sapere che molte persone ne fanno un uso ben più smodato di questo; se sei fra queste persone, ascolta bene.

Il consumo di energia dipende dalle dimensioni della casa e dal tipo e dalla potenza della caldaia. Più piccola la casa e più facile riscaldarla, ovviamente, ma una caldaia molto potente riesce a fare il suo dovere anche su una metratura quadrata ampia. Ciò che dovete sapere è che la dimensione della casa in realtà non conta nulla.

La temperatura esatta

Un primo trucco da mettere in atto per risparmiare è chiudere temporaneamente i termosifoni delle stanze che non ci interessa riscaldare. Se siamo nel pomeriggio e vogliamo riscaldare il salotto, ma non le camere da letto, chiudere i termosifoni in quelle stanze ridurrà la zona da scaldare e ci farà consumare meno energia.

Un altro modo per risparmiare è impostare la temperatura con cura. Se puntiamo il termostato a temperature altissime e lo lasciamo fisso per molte ore il consumo sarà tremendo, mentre la cosa migliore da fare è impostarlo intorno ai 20 gradi ed aspettare che le stanze saranno più calde. Non accendere e spegnere di continuo il termostato, perché il consumo maggiore avviene nei primi minuti di funzione della caldaia.