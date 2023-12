Caro bollette, il microonde spento consuma tantissimo: devi premere questo tasto | Non lo fa mai nessuno

Quasi nessuno sa che il microonde anche da spento consuma tantissimo, devi sempre premere questo pulsante se no è un salasso.

Con il freddo sono aumentati anche i consumi del gas e le bollette sono schizzate alle stelle. Il periodo di fine autunno e inverno è un vero incubo per la maggior parte degli italiani proprio per questi costi.

Di certo non si può stare al freddo in casa, quindi è difficile rinunciare al riscaldamento. Vestirsi pesante non sempre è sufficiente e comunque non è sicuramente comodo.

Ai costi delle bollette vanno poi aggiunti gli aumenti dei carburanti e dei beni di prima necessità: anche fare la spesa ormai è diventato un problema e anche approfittando delle offerte si spende comunque tantissimo.

In casa poi ci sono tanti elettrodomestici che consumano molto e pesano sulle finanze a fine mese, uno tra tutti il microonde. Questo dispositivo consuma davvero troppo anche quando è spento, ma c’è un modo per risolvere la questione.

Gli elettrodomestici che consumano di più

Tra gli elettrodomestici che consumano di più c’è sicuramente il condizionatore, per molti una necessità nel periodo estivo per sopravvivere alla calura. Un altro elettrodomestico che consuma molto è il phon. Molti saranno sorpresi di vederlo nella lista, eppure l’asciugacapelli è uno dei dispositivi che consuma di più. Ovviamente non dovete smettere di usarlo, ma sicuramente vale la pena acquistare quelli più efficienti in termini di consumi.

A seguire ci sono anche il frigorifero e la lavatrice, a cui ovviamente non si può rinunciare. In questi casi si può solo scegliere degli elettrodomestici di classe energetica A e superiori e utilizzare la lavatrice in modalità eco. Ecco poi che troviamo il microonde, un dispositivo piccolo ma comunque in grado di consumare tantissimo anche da spento. Ma c’è un modo per risparmiare, ed è semplicissimo.

Microonde: ecco come ridurre i consumi

Il microonde è sicuramente un elettrodomestico molto utile perché consente di riscaldare alimenti e bevande velocemente, senza dover accendere il forno o i fornelli. Questo riduce anche i costi a fine mese, ma le spese potrebbero essere ridotte ulteriormente se solo si staccasse il microonde dalla presa quando non si usa, specialmente di notte. Il microonde infatti ha una lucina che rimane sempre accesa per avvertirvi che è collegato alla corrente e funzionante, ma anche questa luce consuma, e molto più di quanto pensiate.

Se è vero che acquistare gli ultimi modelli, quelli con classe energetica migliore, assicura un gran bel risparmio, bisognerebbe stare più attenti anche a queste piccolezze. In fondo non ci costa nulla: dopo averlo usato, se sappiamo che per diverse ore non lo useremo più, possiamo staccare la spina e semplicemente ricordarci di riattaccarla in seguito. Dopo aver visto la prima riduzione della bolletta della luce, siamo sicuri che non rinuncerete più a questo trucchetto.