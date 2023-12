Multati per l’orologio, la Polizia sta fermando tutti: controlla bene prima di guidare | È una strage

Prima di metterti alla guida fai meglio a controllare l’orologio in auto, le forze dell’ordine stanno fermando tutti per questo dettaglio.

Da qualche anno, le norme presenti nel Codice della Strada e il comportamento delle forze dell’ordine sono diventati molto più severi, intransigenti e restrittivi. Questo perché c’è la volontà di tutelare tutti gli utenti della strada e, per poterlo fare, bisogna far rispettare le regole del CdS e non commettere infrazioni stradali più o meno gravi.

Gli agenti controllano ogni singolo aspetto relativo al nostro veicolo e ai nostri documenti ed ora pare proprio che si siano registrate diverse sanzioni a causa dell’orologio presente in auto. I posti di blocco sono aumentati e così anche i controlli a tappetto su tutti gli automobilisti. Dovete prestare la massima attenzione ad ogni minimo particolare della vostra auto, se non volete essere multati.

Ogni più piccolo errore è un’ottima scusante per le forze dell’ordine per emettere verbali inaspettati e spiacevoli. Prima di partire, assicuratevi che tutto sia in ordine, compreso l’orologio in auto. State attenti anche a questo piccolo dettaglio, perché altrimenti le sanzioni che potreste ricevere potrebbero lasciarvi sul lastrico per quanto siano care.

Anche se pensaste che si tratti del più innocuo degli sbagli (nonostante non esistano errori innocui), quest’ultimo potrebbe mettere a repentaglio le vite vostre e degli altri utenti della strada. Per questa ragione, i controlli sono diventati più serrati e rigidi e le forze dell’ordine non ammettono più nessun tipo di errore; nemmeno quello per ignoranza.

Occhio all’orologio

In questo ultimo periodo, però, diverse multe stanno fioccando come neve a Natale a causa della disattenzione verso l’orologio. Dovete controllare bene l’orario in cui vi mettete in marcia, perché a seconda che sia giorno o sera, le infrazioni commesse valgono di più. In altre parole, se fate uno o più errori durante la guida notturna, il costo della sanzione è maggiore rispetto a quella diurna.

Se vi mettete in marcia tra le 22 e le 7 del mattino e commettete una o più infrazioni, la multa che riceverete presso la vostra dimora sarà più salata. Questa soluzione è stata decisa dal Governo per dissuadere coloro che avrebbero intenzione di infrangere le regole del Codice della Strada durante la notte.

Pirati notturni della strada

Di notte, la guida diventa ancora più pericolosa dato che c’è scarsa visibilità e ci sono meno veicoli in giro. Questa desolazione temporanea dovuta alla notte spinge alcuni guidatori a superare il limite di velocità e a non rispettare la segnaletica. Questi comportamenti possono causare incidenti più o meno gravi, perché non si può mai sapere se, all’improvviso, sbuca un’altra auto o un pedone anche durante la notte.

Aumentare l’ammontare delle sanzioni per infrazioni commesse durante la fascia notturna serve agi agenti per evitare il maggior numero di trasgressioni che si possono compiere di notte. La severità serve per dissuadere il comportamento sbagliato, ma sarebbe molto più utile e consono che tutti i guidatori rispettassero sempre e comunque (a qualsiasi ora del giorno e della notte) le norme del Codice della Strada.