Contanti, ogni transazione diventa illecita: questi numeri sono a rischio | Da adesso pagare è impossibile

Con il 2024 sono scattate le nuove leggi sui limiti imposti per i contanti, è importante conoscere i numeri perché un errore costa caro.

Ogni volta che arriva l’inizio di un nuovo anno, quest’ultimo porta con sé diverse novità riguardanti la legge. Ovviamente, anche questa volta i cambiamenti non si sono fatti desiderare e, infatti, il 2024 ha portato con sé diverse innovazioni. Nonostante sia iniziato da meno di una settimana, ci sono varie modifiche da prendere in considerazione.

Tali rinnovamenti riguardano la sfera economica del nostro paese e, più in particolare, i soldi contanti. Da diverso tempo si parla di metodi di pagamento e di come ormai sia meglio utilizzare le carte di credito e le prepagate piuttosto che i contanti. Soprattutto se si tratta di somme relativamente cospicue, i movimenti devono poter essere tracciabili.

Se si deve fare una spesa elevata, non bisogna più utilizzare il ‘cash’, ma si deve eseguire tale movimento tramite bonifico bancario o postale, andando a specificare la causale del pagamento. Quest’ultima è una specie di dichiarazione che specifica chi esegue il pagamento e chi lo riceve e il motivo per il quale è stato fatto.

Le motivazioni che si possono indicare nella causale sono davvero molte, dall’acquisto di un bene mobile o immobile al compenso per una prestazione ricevuta. L’importante è che venga sempre chiarito il motivo di tale movimento monetario avvenuto in maniera telematica. Ovviamente, ci sono delle leggi in merito che hanno subito varie alterazioni e che dobbiamo conoscere.

Contanti in circolazione, cambia la legge

La Legge di Bilancio ha stabilito il tetto massimo per i pagamenti in contanti accettabili nel 2024. La circolazione dei soldi liquidi sarà possibile fino ad un massimo di 4.999,99 euro. Questo riguarda una modifica eseguita del comma 3-bis fatta nel 2023 che, prima, stabiliva la soglia massima di 999,99 euro.

Quindi, il tetto massimo di liquidi che si possono far circolare è pari a 4.999,99 euro sia per l’anno appena concluso che per quello appena iniziato. È bene sottolineare che il limite massimo varia per gli stranieri residenti in Italia. Per i commercianti al minuto e per le agenzie di viaggio la soglia massima è pari a 15.000 euro, ma se si è commercianti italiani l’operazione va subito comunicata all’Agenzia delle Entrate.

Limiti massimi dei soldi liquidi

Se dovete fare un’operazione di prelievo o versamento sul proprio conto bancario o postale, il tetto massimo rimane lo stesso dell’anno scorso, ovvero 5.000 euro. In ogni caso, anche in queste situazioni si deve comunque dare una spiegazione di tale movimento monetario e, quindi, serve la dichiarazione della causale.

Se tra i due soggetti del movimento monetario c’è un contratto scritto con una somma che va oltre i 4.999,99 euro con un pagamento rateizzato, allora ogni rata può essere pagata in contanti. Questo solo e soltanto nel caso in cui la cifra della rata non vada oltre il limite massimo fissato. Se dovesse essere questo il caso, allora è necessario un contratto tra le due parti.