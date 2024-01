Stipendi record, i lavori strapagati nel 2024: inizia a mandare la richiesta | Fallo prima degli altri

Uno studio ha stabilito quali saranno i lavori maggiormente retribuiti del 2024 e se ti interessa inizia a fare richiesta adesso.

Annuo nuovo, lavoro nuovo. C’è una buona notizia per tutti coloro che sono alla ricerca di un’occupazione che fornisca stabilità e obiettivi a lungo termine. Da quest’anno ci sono dei settori che cercano più di altri e potrebbero assumervi in tempi record.

Anche se il momento storico è molto complesso, si inizia a intravedere un barlume di speranza. Sappiamo quanto oggigiorno sia difficile trovare un lavoro che soddisfi le nostre richieste economiche e personali.

Il numero di disoccupati resta preoccupante, soprattutto se affiancato all’inflazione e il caro vita che continuano a mettere a tappeto le famiglie. Ecco perché, oggi più che mai, è importante puntare sui settori giusti, che permettano arrivare a fine mese senza il fiato sul collo.

Cercare lavoro in ambiti in crescita può offrirvi un tenore di vita migliore, ma poche persone sanno quali sono i settori su cui puntare. Ecco dove dovreste mandare le vostre candidature nel 2024.

Il mercato del lavoro nel 2024

Un consiglio sempre utile è sempre quello di rimboccarsi le maniche e se si ha voglia di costruire qualcosa di personale, aprire un’attività in proprio può essere una buona idea. Vedere nascere qualcosa è elettrizzante e vi permette di gestire in autuonomia il vostro lavoro e il vostro tempo. In alternativa l’inchiesta di ManpowerGroup Employment Outlook Survey ha evidenziato quali sono i settori su cui puntare nel nostro Paese durante l’anno nuovo.

Basta pensare che, secondo i dati dell’inchiesta, nei primi due mesi del 2024 le assunzioni registreranno una crescita tendenziale del 13%. Una buona notizia per il mercato del lavoro, che negli ultimi anni sembrava essere soffocato. Ovviamente, ogni lavoro comporta dei sacrifici, infatti molte occupazioni richiedono la disponibilità di lavorare nel week end.

Su quali settori puntare

Se siete alla ricerca di un lavoro e volete svoltare la vostra vita nel 2024, allora dovreste puntare sul settore dei trasporti, che è sempre alla ricerca di nuovi volti da assumere e offre un lavoro stabile e ben pagato. In alternativa, potete puntare sull’energia o il settore informatico. Quest’ultimo, in particolare, si articola in molti rami che offrono diverse opportunità di specializzazione, allargando la rosa di candidati.

Insomma, se avete voglia di mettervi in gioco non perdete tempo: moltissimi giovani sono alla ricerca di un’occupazione e le aziende devono scremare moltissimi curriculum vitae. L’unico modo per ottenere ciò che si vuole è scegliere un settore con buone prospettive future, specializzarsi e andare nelle aziende a portare un buon cv di presentazione.