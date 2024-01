Lavoro, il 63% perderà lo stipendio nel 2024: la categoria massacrata | Situazione disperata

Si prospetta un 2024 drammatico per questa categoria di lavoratori che per il 63% non potranno più lavorare e perderanno lo stipendio.

Nel contesto attuale, l’occupazione femminile continua ad affrontare ostacoli significativi, rendendo difficile per molte donne trovare il lavoro giusto e ottenere parità di genere e salariale. Nonostante i progressi ottenuti negli ultimi decenni, persistono stereotipi di genere e discriminazioni che influenzano le opportunità professionali delle donne.

Una delle sfide più evidenti è la persistente segregazione occupazionale, con molti settori ancora dominati dagli uomini. Questo fenomeno riflette una mentalità radicata che relega le donne a mansioni considerate tradizionalmente “femminili”, mentre assegna agli uomini ruoli ritenuti più adatti al loro genere.

Questa divisione basata sul genere crea disuguaglianze salariali e limita le opportunità di carriera per le donne: anche per quest’anno le cose sembrano non subire alcun tipo di cambiamento e proprio moltissime donne potrebbero perdere la loro occupazione.

In questo senso per sanare questo tipo di situazione quasi “tossica” dovrebbe subentrare il Governo che con misure pensate ad hoc potrebbe almeno in parte modificare le sorti di tante donne lavoratrici. Purtroppo, se nel 2024 non si prenderanno in mano le redini di una situazione alla deriva, molte si ritroveranno disoccupate e vittime di scelte sbagliate.

La delicata questione della maternità

La maternità aggiunge un ulteriore strato di complessità all’occupazione femminile. Mentre le donne cercano di costruire una famiglia, molte si trovano a dover affrontare la difficile decisione tra carriera e maternità. Purtroppo, il 63% delle donne è costretto a lasciare il lavoro dopo aver fondato una famiglia, nonostante abbiano cercato inizialmente di conciliare entrambi gli aspetti della loro vita. La società continua a esercitare pressioni, perpetuando l’idea che proprio le donne siano le principali responsabili della cura della casa e dei figli.

La pandemia e il conseguente lockdown hanno ulteriormente accentuato queste sfide. Infatti, la donna si è trovata ad affrontare il carico di lavoro domestico in aumento e la pressione di mantenere il lavoro in condizioni di emergenza. La crisi sanitaria ha evidenziato la necessità di un cambiamento nella mentalità e nelle politiche lavorative per sostenere il genere femminile nella gestione di carriera e famiglia.

Le opzioni disponibili

In questo scenario, emergono opzioni innovative come lo smart working, che può fornire una soluzione vincente per molte donne. Questa modalità di lavoro flessibile consente di conciliare meglio gli impegni professionali con le responsabilità familiari. Lo smart working può offrire alle donne la possibilità di gestire il loro tempo in modo più efficiente, riducendo al contempo i costi e l’impatto ambientale associati agli spostamenti quotidiani. Altre donne hanno abbracciato l’opportunità di creare un proprio lavoro attraverso il self-publishing. La scrittura è diventata una via di espressione e di guadagno per molte donne, consentendo loro di pubblicare e distribuire autonomamente i propri lavori.

L’occupazione femminile affronta quindi ancora numerose sfide, ma emergono anche opportunità innovative e promettenti. È fondamentale superare gli stereotipi di genere e promuovere politiche che sostengano la parità di genere e salariale. Lo smart working e le forme di lavoro autonomo, come il self-publishing, rappresentano passi significativi verso un futuro in cui le donne possono prosperare professionalmente senza compromettere la loro vita familiare. È ora di creare un ambiente lavorativo che riconosca il valore e il potenziale delle donne, offrendo loro opportunità di crescita e successo in ogni settore.