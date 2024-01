Spese condominiali, arriva la detrazione del 50%: chiama adesso il commercialista | Addio spese inutili

Le spese condominiali sono una bella mazzata, ma adesso sono detraibili fino al 50% in modo da poter tirare un respiro.

La casa dovrebbe essere il luogo dove ognuno di noi si sente più a suo agio, protetto e al sicuro ma, a volte, è l’abitazione stessa a metterci in grosse difficoltà. Parlando da un punto di vista economico, bisogna prestare molta attenzione alla tipologia di casa che andremo a comprare o affittare e ai suoi relativi costi.

A parte il costo del mutuo o dell’affitto, per il quale una persona punta a risparmiare il più possibile, vivere per conto proprio ha anche delle spese extra come, ad esempio, le spese condominiali. Queste interessano chi opta per andare a vivere in un appartamento situato in un condominio e, inoltre, si suddividono in due categorie.

Ci sono le spese condominiali ordinarie e quelle straordinarie. Negli ultimi tempi, a causa dell’inflazione, anche le spese condominiali sono aumentate parecchio e gli abitanti fanno fatica a reggere il peso che tali spese hanno sul loro budget. Tuttavia, adesso è possibile detrarre ben il 50% dalle spese condominiali.

Per evitare di subire il classico salasso dovuto alle troppo elevate spese condominiali, è bene informarsi riguardo a come agire per riuscire ad ottenere la detrazione fino a 50% di tali spese. Dal momento che ci sono due diversi tipi di spese condominiali, l’operazione di detrazione è fattibile soltanto su un tipo di esse.

Detrazione del 50% per le spese condominiali

Per richiedere la detrazione del 50% massimo dobbiamo fare riferimento alle spese condominiali straordinarie. Queste coinvolgono tutti quei lavori che si fanno al condominio e che interessano comunemente tutti gli abitanti di tale palazzo. Ad esempio, lavori di riqualificazione energetica, rifacimento delle facciate e tanto altro.

Per questi lavori che non riguardano il singolo individuo ma l’intero palazzo è possibile richiedere la detrazione dalle tasse. Invece, per quanto riguarda le spese ordinarie, ovvero quelle relative ad un singolo proprietario che modifica o risolve alcuni problemi interni al proprio appartamento, non c’è modo di detrarre i costi.

Aiuti dal Governo

Per coloro che hanno scelto di vivere in un condominio esiste la possibilità di detrarre fino al 50% delle spese condominiali straordinarie dalle tasse. Questo agevola chi ha dovuto optare per una casa in un palazzo, piuttosto che una singola e privata dove non ci sono nemmeno le spese condominiali.

Inoltre, chi abita in un condominio deve fare i conti anche con dei possibili vicini fastidiosi ed altri inconvenienti sgradevoli quindi, almeno da un punto di vista economico, c’è la possibilità di detrarre il 50% delle spese condominiali straordinarie. Inoltre, c’è l’opportunità di usufruire di altri bonus relativi a questo tipo di abitazione, se sono previsti dal Governo.