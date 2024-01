Test matematico: anche gli esperti si arrendono | Tu ci riuscirai?

I test matematici sono ottime sfide per la nostra logica ed abilità con i numeri: l’ultimo uscito sta facendo perdere i capelli a tutti.

Se siete persone competitive e non siete spaventate dal fallimento, allora questo test matematico aspetta proprio sfidanti come voi. Cimentarsi in test o quiz è un ottimo modo per tenere allenata la mente e la logica, mettersi alla prova e divertirsi.

Esistono vari tipi di test: da quelli di pura logica a quelli di abilità visivi, ma oggi il protagonista è la matematica – condita però con un pizzico di inventiva. Questo test è emerso sul web recentemente e sta facendo perdere la testa anche ai matematici più esperti. Il trucco sta nel riuscire a pensare al di fuori delle regole ferree dell’aritmetica, quindi chiunque può riuscirci.

Anzi, non essere del tutto versati nella matematica potrebbe aiutare in questo caso. Gli sfidanti andrebbero a compensare questa “mancanza” con un po’ di logica per fare il passo finale. Ma bando alle ciance, passiamo al test vero e proprio. Il compito è quello di dimostrare, tramite procedimenti matematici, la veridicità di questa equazione: 2=1.

Chiunque si renderebbe conto dell’assurdità dell’equazione, ma un modo per arrivare alla soluzione c’è. Il primo e unico indizio è quello di trasformare i numeri in lettere e cominciare da lì. Dove vi porteranno i vostri calcoli, lo scoprirete solo voi. Pronti? Via al test.

La soluzione al test impossibile

In questo paragrafo andremo a spiegare la soluzione al quesito impossibile. Sia che tu sia riuscito o meno nell’intento, continua a leggere per scoprire come fare, o se l’hai risolto correttamente.

Come detto nel primo indizio, la prima cosa da fare era passare alle lettere, dunque 2=1 diventa: a=b ;

; Proseguiamo a moltiplicare entrambi le parti per a, ottenendo: a^2 = ab ;

; Ad entrambe le parti andiamo a sostituire lo stesso numero, ovvero b^2, e otteniamo: a^2 – b^2 = ab – b^2 ;

; Possiamo riscrivere l’equazione così: (a+b) x (a-b) = b x (a-b) ;

; Ora dividiamo entrambe le parti per (a-b) e otteniamo: (a+b) x (a-b) / (a-b) = b x (a-b) / (a-b) ;

; Possiamo semplificare e rimaniamo con: a+b = b.

Il trucco per risolvere il paradosso

I più svegli si saranno resi conto che un trucco è stato usato durante i calcoli per risolvere questo paradosso impossibile. Infatti a un certo punto dei calcoli viene effettuata una divisione per (a-b), ma stando all’assunto iniziale di a=b, (a-b) equivarrebbe a 0.

In matematica non si può dividere un numero per 0, di conseguenza l’intero calcolo crolla su sé stesso come un castello di carte. Il paradosso era dunque risolvibile solo utilizzando dei trucchetti nascosti, dimostrazione che a volte bisogna pensare al di fuori delle regole stabilite per arrivare al nostro obiettivo.