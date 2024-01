Stefano De Martino, rapporti intimi dietro i camerini: proprio lei decide di confessare | Ecco cosa facevano davvero

Ormai lo scandalo è scoppiato, Stefano De Martino non può più nascondersi e non solo, adesso ha proprio lei confessa altri dettagli.

Da giorni ormai si parla dei tradimenti che Stefano De Martino avrebbe fatto nei confronti di Belen, ma nessuno pensava che avesse commesso l’adulterio proprio con lei. Le ultime indiscrezioni confermerebbero le voci che circolano da tempo tra i vip.

A rivelare di aver vissuto una relazione affollata è stata proprio la showgirl argentina, che in un’intervista fiume a Domenica In, ha confessato nel salotto di Mara Venier di essere venuta a sapere che l’ex ballerino l’aveva tradita con ben 12 ragazze.

Stando al racconto di Belen, la donna avrebbe telefonato le dirette interessate e tutte loro hanno confermato di aver avuto rapporti intimi con Stefano De Martino. Un dolore e una delusione troppo grande da sopportare per la showgirl argentina, che ha attraversato un periodo di forte depressione.

Come sappiamo tutte è sparita dalle scene e si è rifugiata in casa per ritrovare la sua pace interiore. Ad averla aiutata molto è stata la presenza di Elio Lorenzoni, che oggi è il suo attuale compagno. È stato lui a farle ritrovare il sorriso e darle il coraggio di confessare tutto ciò che avrebbe subito.

Stefano De Martino, ecco con chi ha tradito Belen

Ora che Belen ha parlato, tuttavia, le persone vogliono sapere chi sono queste 12 ragazze con cui Stefano l’avrebbe tradita. Sono forse personaggi noti del mondo dello spettacolo? Da tempo ormai circolano indiscrezioni su Stefano e un’altra conduttrice, ma oggi abbiamo quelle che sembrano delle vere e proprie conferme.

La notizia delle ultime ore ha lasciato di stucco il mondo del web, perché la verità sta finalmente venendo a galla. Dopo un lungo silenzio, anche il grande pubblico sembra aver scoperto cosa è successo tra i due vipponi, che per anni hanno fatto sognare l’Italia intera con la loro storia d’amore. Come si suol dire, però, non è tutto oro ciò che luccica e loro ne sono la dimostrazione lampante.

Le nuove indiscrezioni

La pagina Instagram investigatoresocialofficial__ ha lanciato la bomba: Stefano De Martino avrebbe tradito Belen con Alessia Marcuzzi. Si tratta di un’indiscrezione che circolava già da tempo, ma non aveva mai trovato conferme. Nonostante questo, appena era emerso il rumors qualcosa nelle loro vite è cambiato: basta pensare che Alessia Marcuzzi ha lasciato l’ex marito Paolo Calabresi Marconi. Mentre l’atteggiamento della conduttrice ha alimentato le voci di corridoio, De Martino è rimasto impassibile e ha continuato la sua storia d’amore con Belen.

Il pubblico dei social è rimasto incredulo di fronte all’indiscrezione e ha inondato il post di commenti. C’è chi ci credeva già da tempo e chi si è convinto solo ora. Intanto investigatoresocialofficial__ fa sapere ai suoi lettori che presto usciranno altre informazioni in merito alla questione. A questo si aggiungono le parole di Belen, che negli ultimi giorni ha confermato i rumor su un presunto flirt con un commento affermativo in risposta alle parole di un utente curioso.