Amici, “è successo durante”: esce la verità sull’abbandono di Mew e Matthew | Lo sapevano tutti

Dopo la notizia scioccante dell’abbandono di amici da parte di Mew e Matthew esce la verità su questa decisione, lo sapevano tutti.

Il talent show più amato d’Italia, Amici di Maria De Filippi, ha subito una scossa devastante durante l’ultima puntata del suo daytime, trasmessa martedì 9 gennaio su Canale 5. La produzione ha annunciato una notizia scioccante: due dei partecipanti più promettenti e amati hanno deciso di lasciare il programma, gettando così una luce d’ombra sul futuro del cast e delle dinamiche della competizione.

I due talentuosi cantanti, Mew e Matthew, hanno preso la difficile decisione di abbandonare il programma per motivi strettamente personali. Questo annuncio è stato accompagnato da una serie di interrogativi riguardo alle reali cause di questa improvvisa partenza, che ha lasciato il pubblico attonito e ha generato un’ondata di speculazioni sui social media.

In particolare, Mew, indicata da molti come una delle favorite per la vittoria di questa edizione, ha sorpreso tutti con la sua scelta di abbandonare il palcoscenico di Amici. Le informazioni riguardo ai motivi che hanno spinto i due cantanti a prendere questa decisione drastica sono ancora scarse, alimentando un vortice di curiosità e domande da parte dei fan.

Terremoto ad Amici: i due cantanti abbandonano il programma

Matthew, noto anche come Matteo, un giovane di 22 anni residente a Monza, ha sempre mostrato una passione inestinguibile per la musica, trovando ispirazione in un chitarrista durante un concerto. La sua biografia, pubblicata sul sito ufficiale della trasmissione, rivela un’anima sincera e verace, affermando di essere sempre onesto, anche a costo di risultare scomodo. D’altra parte, Mew, Valentina di 23 anni proveniente da Jesolo e impiegata in un negozio di collezionismo, ha un passato interessante, che la vede trasformare la tristezza in melodie, scrivendo canzoni ogni volta che il cuore è pervaso da emozioni forti, sia di gioia che di tristezza.

La mancanza di dettagli espliciti sulle motivazioni di questa scelta ha suscitato una marea di speculazioni sulla natura dei “motivi personali” che hanno spinto i due a dire addio. Ma il motivo reale sembra essere venuto a galla e si tratterebbe di una motivazione piuttosto seria: “è successo a durante le vacanze di natale” come riportano alcuni utenti informati sulla questione. A quanto pare, ci sarebbe qualcosa di più grave e importante dietro le loro motivazioni, ed è venuto a galla proprio in queste ultime ore. Mew è incinta?

La verità sull’abbandono

Con rammarico da parte di tutti i loro fan e follower, la coppia ha deciso di compiere questo gesto drastico, giustificandolo con “motivi personali”, ma non sono mancate le indiscrezioni che paiono aver rivelato qualcosa di più.

Si parla di una presunta gravidanza, così come si legge sui social, e in particolare sulla pagina instagram di amici, in cui il post accompagna una serie di commenti. Per cui i follower se lo sono chiesti, e hanno riportato i loro dubbi sotto il post: sarà questo il vero motivo? Ci aspettiamo una risposta al più presto.