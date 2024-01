Bando per messi comunali, contratto a tempo indeterminato: come fare domanda | Scadenza tra pochi giorni

È uscito il Bando per messi comunali con contratto a tempo indeterminato, basta il diploma triennale. Scade tra pochissimi giorni.

Se siete alla ricerca di un posto fisso di lavoro, questo è il vostro giorno fortunato: è il uscito un nuovo bando per messi comunali che prevede l’assunzione di nuove persone a tempo indeterminato.

Si tratta di un’occasione più unica che rara che va colta subito al volo, anche perché il termine per la presentazione delle domande sta per avvicinarsi.

Per chi non lo sapesse, il messo comunale è un impiegato del comune incaricato di provvedere alla notifica e alla pubblicazione degli atti dell’amministrazione di appartenenza.

Si tratta di una mansione che non richiede conoscenze specifiche e che infatti può essere svolta anche solo possedendo il diploma triennale. I requisiti per entrare sono tutt’altro che restrittivi, quindi questa potrebbe essere la vostra occasione d’oro per tornare a lavorare.

Il bando per messi comunali

Il bando è aperto a tutte le persone con cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea con età maggiore di 18 anni. Anche i neodiplomati possono candidarsi: il titolo di studio minimo che si richiede è il diploma di qualifica professionale ottenuto al termine di corsi triennali presso Istituti Professionali di Stato o scuole riconosciute come parte dell’ordinamento scolastico. Occorre inoltre aver conseguito una patente di guida non inferiore alla B e non avere condanne penali o procedimenti a carico.

Si tratta di un’ottima occasione per chi sta cercando lavoro da tempo, perché la posizione prevede un contratto di lavoro a tempo indeterminato, una vera rarità al giorno d’oggi. Per partecipare al concorso occorre pagare una piccola tassa (5 euro) direttamente tramite PagoPA con la causale indicata nel bando ufficiale. Ma affrettatevi: la scadenza del concorso è dietro l’angolo e potrebbe essere già troppo tardi.

Come fare domanda

Se avete intenzione di proporvi, è bene che sappiate alcune cose prima di procedere. Innanzitutto, il bando è valido per il comune di Montagnana, in provincia di Padova, e prevede l’assunzione di una sola persona a tempo indeterminato, quindi la competizione potrebbe essere feroce. Non gettate subito la spugna: magari siete proprio voi la persona adatta al ruolo e avete buone possibilità di essere chiamati.

Per presentare la domanda è sufficiente navigare sul Portale Unico di Reclutamento della Funzione Pubblica (inPA) e compilare il modulo richiesto con le informazioni riguardo le precedenti esperienze lavorative, eventuali pubblicazioni e corsi frequentati. La scadenza per presentare la domanda è il 22 gennaio, quindi se ci state ancora pensando è meglio che prendiate una decisione in fretta: potreste finalmente trovare un lavoro che vi soddisfi!