Instagram, becca subito chi ti spia l’account: ti basta un click | Proteggi la privacy

Su Instagram è possibile scoprire se ti stanno controllando o spiando l’account, ti serve davvero un secondo per fare questa verifica.

Con i social network il confine tra privacy e sicurezza è sempre meno definito. Ad oggi attraverso una foto possiamo scoprire in pochi minuti dove si trova una persona, in altre parole geolocaizzarla. O ancora, basta creare un profilo falso per osservare in incognito la vita di qualcun’altro.

Ci sono infiniti modi di seguire le mosse dell’altro e questo spaventa parecchie persone, che vorrebbero imparare a tutelarsi maggiormente. Oggi più che mai è importante pubblicare sui social consapevolmente, per non incorrere in spiacevoli episodi.

L’ultima novità che vi stiamo per raccontare riguarda proprio il profilo Instagram e permette agli utenti di scoprire (finalmente) chi ha visualizzato il loro profilo. Negli anni sono state create molte applicazioni che rispondono a questa funzione, ma sono quasi tutte a pagamento.

Inoltre, i dati di alcune app non sono attendibili, motivo per cui gli utenti non sono mai riusciti a ottenere una risposta esatta. Questo problema, tuttavia, sembra essere stato definitivamente risolto: bastano pochi minuti per scoprire chi sta spiando il nostro account e proteggere la propria privacy.

Come scoprire chi vi spia

Esistono varie strategie per proteggersi ha hacker o malfattori che girano in rete. La prima è individuarli e sappiate che non è un processo complicato. Grazie a questa funzione disponibile su Instagram scoprirete in pochi minuti chi spia il vostro profilo.

La prima cosa da fare è recarsi nel menu dell’app cliccando sulle tre lineette in alto a destra. A quel punto si aprirà davanti a voi una lista di opzioni tra cui scegliere, cliccate su Impostazioni e privacy, poi selezionate Centro gestione account e selezioneremo l’icona Password e sicurezza. Da questo menu sarete in grado di gestire vari aspetti della vostra privacy, come il profilo privato o pubblico, da chi ricevere e non ricevere i messaggi.

Il trucchetto gratuito

All’interno del menu a tendina troverete una voce che permette di scoprire quali altri dispositivi hanno provato ad accedere al vostro account. Per scoprire se sono stati effettuati tentativi di accesso, cliccate sulla voce Dispositivi da cui hai effettuato l’accesso e controllate con attenzione tutta la cronologia.

Questo è un piccolo trucchetto gratis che permette di proteggere l’account da eventuali hacker e avere sempre sotto controllo la vostra privacy. Ricordatevi che, così come nella vita reale, è estremamente importante salvaguardare la propria persona anche in rete.