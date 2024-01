Pensioni bloccate dall’INPS, italiani disperati non ricevono più un euro: il dato compilato male | Emetti subito domanda

Molti pensionati senza più pensione, è stata bloccata dall’INPS per un errore nella compilazione: controlla se lo hai fatto anche tu.

Negli ultimi tempi, una crescente preoccupazione si è diffusa tra i pensionati italiani, poiché un numero considerevole di beneficiari si è visto bloccare improvvisamente le proprie pensioni. Questa situazione ha generato allarmismo e incertezza tra gli anziani, che si chiedono cosa stia accadendo e temono di trovarsi da nulla senza il sostegno economico che la pensione dovrebbe garantire.

La situazione delle pensioni in Italia è già caratterizzata da diverse criticità. Molte persone anziane dipendono completamente dalle pensioni per il loro sostentamento, e il recente blocco di alcune di questo aiuto ha sollevato ulteriori preoccupazioni.

Un problema significativo è emerso, in particolare, per coloro che hanno visto la loro pensione bloccata a causa di un presunto errore nella compilazione dei documenti presso l’INPS.

È essenziale che ogni pensionato verifichi attentamente la propria situazione: in particolare, è stato segnalato che molti anziani hanno assistito ad un blocco dell’assegno pensionistico a causa di un’inadempienza legata al modello RED.

Le caratteristiche del Modello Red e la data di scadenza della sua compilazione

Compilare nei dettagli il modello RED, simile ad una sorta di dichiarazione dei redditi per i pensionati, è assolutamente obbligatorio per varie prestazioni pensionistiche quali ad esempio quella di inabilità, quella indirizzata ai ciechi civili e ai sordi ma generalmente a tutti coloro che per diverse motivazioni possiedono un aiuto economico dalle istituzioni statali.

In particolare, diventa fondamentale che il modello RED venga compilato correttamente e inviato entro un giorno specifico, il cui limite per l’anno 2024, come recentemente comunicato per vie ufficiale, è il 31 dicembre. Nel caso in cui ciò non avvenga o il modulo venga presentato in modo errato o con dichiarazioni mendaci, possono verificarsi serie conseguenze e addirittura procere al ritiro della pensione.

Errori nella compilazione del RED: controlla il tuo modello

Se il contribuente dimentica di spedire il modello RED per tempo, può rimediare entro 60 giorni dall’invio della comunicazione di sospensione della pensione, che l’INPS comunica attraverso una raccomandata. Il pensionato può correggere l’errore andando sul sito dell’ente previdenziale, INPS in questo caso e presentando una domanda che prevede la cosiddetta “ricostruzione reddituale“. Tuttavia, è importante tenere conto che se dopo 120 giorni dalla sospensione della pensione, se il pensionato non ha provveduto a mettere in regola la propria posizione verranno annullate le prestazioni e gli aiuti economici direttamente collegati al reddito.

È importante sottolineare che, in caso di mancanza di chiarezza o comunicazioni tempestive da parte dell’INPS, il pensionato ha il diritto di richiedere il rimborso delle somme perse. La tempestiva comprensione e risoluzione di queste questioni sono fondamentali per garantire la sicurezza finanziaria degli anziani e mitigare le preoccupazioni che circondano la recente ondata di pensioni bloccate in Italia.