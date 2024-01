Assunzioni ASL, 20 posizioni aperte in Abruzzo: contratto indeterminato | Come accedere al bando

In Abruzzo è stato aperto il bando per 20 posizioni ASL con contratto a tempo indeterminato. Ecco come accedervi.

Sognate di firmare un contratto a tempo indeterminato per un lavoro stabile e soddisfacente, che vi aiuti a portare a casa un buono stipendio? Oggi potrebbe essere il vostro giorno fortunato.

Infatti, l’ASL, l’Azienda Sanitaria Locale della Pubblica Amministrazione italiana ha aperto un bando con i fiocchi. Si tratta di una di quelle occasioni da non perdere, perché non accade tutti i giorni che un operatore così grande e importante dia una possibilità simile.

Candidarsi è semplicissimo e i requisiti per la posizione offerta sono facilmente raggiungibili. L’unico problema è che la scadenza è a breve e il tempo scorre.

Per questo, se siete interessati a trovare un lavoro che vi permetta di stabilizzarvi a vita, allora dovreste leggere questo articolo, preparare il cv, e inviarlo il più in fretta possibile. Tantissimi italiani in queste ore sono sul sito dell’ASL per accaparrarsi il posto. Ecco cosa serve.

I requisiti necessari

L’ASL assume 20 candidati a tempo indeterminato nella regione Abruzzo, precisamente si cercano lavoratori disposti ad operare nel comune di Lanciano Vasto Chieti. Si cercano ben 3 figure professionali, ecco perché questa opportunità riguarda un grande bacino di persone. L’ASL abruzzese sta cercando dei Dietisti, Tecnici della prevenzione ambientale e nei luoghi di lavoro e Tecnici di Neurofisiopatologia. Si tratta di tre figure professionali molto specifiche, per le quali di solito non ci sono abbondanti opportunità. Ecco perché questa offerta di lavoro potrebbe segnare un punto di svolta nella vita di molte persone che sono alla ricerca di un’occupazione, o che semplicemente vogliono cambiare vita.

Non solo, sono previste riserve di posti a favore dei volontari delle Forze Armate e del personale con altro profilo, dipendente a tempo indeterminato di ciascuna Azienda. La selezione prevede la valutazione dei titoli di studio e professionali, dopodiché i candidati verranno sottoposti a tre prove d’esame: scritta, pratica e orale. Nel caso si presentassero più di 250 candidati, allora l’ASL potrebbe decidere di sottoporre un ulteriore testpreliminare.

Come candidarsi

Per quanto riguarda la figura professionale di Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, i candidati dovranno superare una prova sui diversi campi dell’igiene, dalla sanità pubblica alla veterinaria, fino a quella ambientale. Anche in questo caso, ci sarà una prova scritta e orale per attestare le competenze in materia. Per le tre offerte di lavoro è fondamentale avere conoscenze base di informatica e della lingua inglese.

Per partecipare alle selezioni pubbliche basta presentare la propria domanda: i bandi sono disponibili sulla Gazzetta Ufficiare sotto la voce “Concorsi ed esami” o sulla piattaforma dell’ASL 02 di Lanciano – Vasto e Chieti. Il consiglio è quello di preparare un buon curriculum vitae. Affrettatevi, però, perché la data di scadenza del bando è molto ravvicinata: il termine ultimo è il 5 febbraio.