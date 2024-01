Bancomat aboliti, prelevare adesso è illegale: manovra del Governo necessaria | Sarà un grosso danno

Se eravate soliti prelevare dai bancomat potete scordarvelo perché da adesso diventano illegali, verranno eliminati per un motivo serissimo.

Al giorno d’oggi, la maggior parte delle persone preferisce pagare le loro spese utilizzando la carta di credito o le applicazioni scaricabili collegate direttamente al loro conto corrente. Tuttavia, c’è ancora un gruppo di italiani, anche abbastanza numeroso, che preferiscono pagare ancora in contanti.

Stiamo parlando degli anziani che, non essendo esperti nell’uso della tecnologia, si trovano a loro agio con i soldi contanti. La notizia che molto presto diremo addio ai bancomat, quindi, sarà un duro colpo soprattutto per questa categoria sociale. Da qualche tempo si parlava già di questa volontà di abolire i bancomat sparsi per le città italiane.

Sono servizi comodi dato che ci permettono di prelevare del denaro, anche se a volte ci capita di leggere che il bancomat è fuori uso o non ha denaro disponibile. Ci sono diversi tipi di bancomat, quelli esterni e quelli interni a cui vi si può accedere soltanto utilizzando la carta di credito di riferimento.

La ragione principale per cui il Governo ha deciso di mettere fine ai bancomat è la volontà di agire concretamente per l’antiriciclaggio. L’antiriciclaggio è diretto a prevenire o condannare il riciclaggio di denaro sporco, sottolineando come i liquidi siano anche veicolo di malattie. Infatti, anche durante il periodo del Covid era altamente consigliato di pagare solo con la carta.

Cash addio

Per ottemperare a questo compito, si è deciso di disabilitare definitivamente tutti i bancomat nelle città italiane. Anche quando dovremo pagare una cifra irrisoria, ad esempio in un bar per un caffè, useremo la carta di credito. Questa modalità, presto in arrivo, ha sconcertato diverse persone, mentre altre si sono dette d’accordo con l’utilizzo solo di app o carta di credito.

Nonostante i bancomat verranno presto smantellati, ci saranno dei luoghi dove si potranno prelevare dei soldi contanti se proprio se ne ha di bisogno. La soglia massima di prelievo giornaliero non cambierà e sarà sempre di 500 euro. Quello che cambierà sarà il luogo in cui potremmo andare a prelevare.

Nuova modalità di prelievo

Una volta detto addio ai bancomat sparsi in città, potremmo prendere i nostri soldi contanti presso diversi punti vendita che offriranno tale servizio, quali tabaccai, edicole e supermercati. Un servizio che ci porterà a spendere qualcosa in più, dal momento che se non si preleva presso la banca di riferimento, si paga l’operazione stessa.

Soltanto alcune attività commerciali convenzionate potranno offrire tale servizio ma, al momento, si hanno solo queste informazioni dal Governo che non tarderà ad aggiornarci. I punti vendita che vorranno abbracciare questa iniziativa potranno avere la possibilità di ampliare il loro raggio di azione e attirare maggiore clientela proprio grazie alla novità.