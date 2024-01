Pensioni, il tuo coniuge la percepisce? Allora hai diritto a 530€ al mese | Per 13 mensilità, fai richiesta

Un aiuto concreto, se il tuo coniuge percepisce la pensione hai diritto a chiedere un assegno mensile di 530€. Ecco come fare per averlo.

In questo preciso momento storico, in cui il carovita affligge moltissime persone, le difficoltà ad arrivare a fine mese e riuscire a mettersi da parte qualche spiccio non sono solo per le famiglie giovani con anche minori. Tra tutti, c’è una categoria sociale in particolare che deve superare ostacoli maggiori ogni giorno a causa dell’inflazione.

Stiamo parlando dei pensionati e del loro stile di vita praticamente precario. L’aumento dei prezzi ha messo in grosse difficoltà economiche gli anziani e le pensioni percepite, spesso, non danno un aiuto concreto alla persona. Inoltre, la soglia minima per poter andare in pensione è sempre più lontana e chi è vicino al traguardo finale teme che non abbia la stabilità economica necessaria per sopravvivere.

Infatti, chi non è riuscito a racimolare i contributi sufficienti per poter andare in pensione qualche anno prima e ricevere un assegno mensile abbastanza bilanciato, teme che l’assegno sociale dato alle persone che hanno compiuto 67 anni non sia sufficientemente abbondante per vivere, ma serva solo a sopravvivere.

La situazione economica italiana è sempre più in salita e nemmeno la tanto sospirata pensione può dare sollievo. Ci si chiede, allora, se ci siano dei piccoli vantaggi per i coniugi che si trovano in una situazione particolare: ovvero quando uno dei due percepisce la pensione, l’altro può richiedere l’assegno sociale?

Assegno sociale sì, assegno sociale no

L’assegno sociale è un aiuto economico che spetta alle persone che hanno compiuto 67 anni e che si trovano in una situazione finanziaria sfavorevole. Questo assegno viene percepito da chi non è riuscito, nel corso della sua vita, a maturare sufficienti contributi per andare in pensione. Il minimo dei contributi necessari è pari a 20 anni.

Se in una coppia uno ha la pensione e l’altra no, sarà possibile ottenere l’assegno sociale? La risposta è sì, ma si devono sodisfare determinati requisiti per poter fare richiesta che si aggiornano ogni anno per effetto della rivalutazione. Nell’anno corrente, l’assegno sociale è pari a 534,41 euro per tredici mensilità.

Come richiedere l’assegno sociale

Per poter fare domanda per ricevere l’assegno sociale, il reddito personale non deve superare i 6.947,33 euro, mentre quello coniugale dev’essere massimo pari a 13.894,66 euro. Se uno dei due coniugi non ha il reddito pari a zero e la pensione dell’altro è massimo 6.947,33 euro, allora si deve calcolare in modo diverso: (6.947,33 – Reddito individuale)/13 oppure (13.894,66 – Reddito coniugale)/13.

Fatte queste due operazioni, la somma finale sarà scelta in base al risultato più basso. In altre parole, la cifra inferiore tra le due ottenute come risultato sarà l’importo percepito per 13 mensilità. Sull’assegno sociale spetta anche l’incremento al milione, ovvero la maggioranza sociale che a 70 anni riceve un importo massimo di 200,64 euro al mese, aumentando il valore di massimo 735,05 euro.