Uomini e Donne, nuove anticipazioni scottanti: nessuno ci poteva credere ma è successo in studio | Se ne va proprio…

Nuove anticipazioni di quello che accadrà nello studio di U&D nei prossimi giorni e succede qualcosa che lascerà il pubblico ammutolito.

Uomini e Donne è il dating show più longevo, noto e amato della televisione italiana, in grado di tenere il pubblico incollato al piccolo schermo per ore solo per scoprire le scelte che le dame e i cavalieri faranno nel corso delle puntate. Finito di registrare, le anticipazioni di quello che accadrà sono davvero pazzesche.

I protagonisti del programma hanno fatto delle scelte incredibili che hanno lasciato il pubblico senza parole dallo stupore. Ci sono stati momenti lieti e positivi ma anche scottanti e sorprendenti, in studio nessuno poteva credere ai loro occhi e alle loro orecchie; neppure la Queen di Canale5, ovvero Maria De Filippi.

La notizia principale che ha scosso il pubblico in modo euforico è quella di Alessio Pili Stella e Claudia Lenti che hanno decido di lasciare per sempre la trasmissione. Questa scelta è stata dettata dalla forte volontà di entrambi di vivere la loro relazione nel mondo esterno della tv. Il pubblico, che accusava i due di dilungarsi troppo nei dialoghi durante le varie puntate, non se lo aspettava proprio.

Alessio, però, ha deciso di prendere il toro per le corna e di proporre a Claudia di andare a vivere insieme portandole una lettera, uno spazzolino da denti ed altri accessori per la convivenza. La prima reazione di Claudia è stata negativa, rifiutando la proposta del cavaliere, ma poco dopo entrambi hanno annunciato che avrebbero lasciato il programma per vivere insieme.

Scontri e delusioni a U&D

Dopo il lieto fine, ci sono state numerose discussioni e tanti fallimenti tra alcuni cavalieri ed alcune dame. Gemma Galgani ha fatto il suo ennesimo ingresso trionfante dopo che la conoscenza con Orfeo è finita in un fosso. La motivazione ha lasciato tutti a bocca aperta: pare proprio che la dama sia stata scaricata dal cavaliere. Un duro colpo da digerire.

La situazione è sfuggita pesantemente di mano ad Alessandro Vicinanza, che ha fatto una gaffe dietro l’altra. Infatti, l’uomo prima ha finito di fare conoscenza con Cristina e subito dopo si è buttato su un’altra dama, vale a dire Maura. I due hanno iniziato a frequentarsi ma anche questa volta è finita male. Dopo l’ennesima cilecca del cavaliere, Ida Platano e Roberta Di Padua l’hanno pure attaccato.

Oltre il danno, la beffa

Lo speaker radiofonico Mauro, entrato nella trasmissione per corteggiare Ida, si è schierato dalla parte della dama. Tuttavia, Vicinanza continua a stupire tutti i presenti affermando che lui non ha mai dimenticato Ida, per poi chiedere subito dopo a Roberta di ballare con lui. Come tutti si immaginavano, la dama ha rifiutato in tronco la proposta del cavaliere lasciandolo con un pugno di mosche in mano. Per Ida si sono fatti avanti ben tre nuovi corteggiatori, ma la dama ha occhi solo per uno di loro. Si tratta di un ex amico di Mario e questa decisione ha fatto scattare la discussione accesa tra Ida e Mario.

A sorpresa del pubblico ed anche di Maria, però, i due hanno finito il loro battibecco con un bacio, indicando un loro potenziale riavvicinamento. Raffaella ha scoperto che Brando e Beatriz si sono baciati in esterna e ha dato di matto abbandonando lo studio. La dama e Brando sono stati dietro le quinte fino alla fine delle registrazioni. Novità scoppiettanti in arrivo, quindi, per Uomini e Donne.