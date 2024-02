Matteo Renzi, il più ricco tra i ricchi: ecco a quanto ammonta il suo patrimonio

A quanto ammonta davvero il patrimonio di Matteo Renzi? Una cifra da strabuzzare gli occhi. È il più ricco tra i ricchi.

Matteo Renzi, ospite a Verissimo si racconta nel salotti di a Silvia Toffanin parlando della sua vita privata come padre e marito. Ma è il suo patrimonio la vera grande scoperta del parlamentare più ricco tra i ricchi.

Renzi è noto come uno degli uomini di politica tra i più influenti e popolari del nostro Paese, nel 2019 lascia il Partito Democratico per fondare il suo, Italia Viva. Da allora è rimasto sempre attivo nella politica. Ma Renzi è molti di più che un politico ed ex premier, tra l’altro il più giovane d’Italia.

È anche un marito e un padre amorevole, ha conosciuto la donna diventata sua moglie, Agnese Landini, quando erano ancora giovanissimi ed entrambi fanno parte del gruppo Scout della città in cui vivono, si torna indietro nel tempo al 1999.

Sia Matteo che Agnese sono ancora studenti universitari, ma da qual momento non si sono più lasciati costruendo da giovanissimi la loro famiglia mettendo al mondo i tre figli Francesco, Emanuele ed Ester. Ma quello che forse in molti non sanno è che Matteo Renzi è il più ricco tra i ricchi.

Il patrimonio di Matteo Renzi è incredibile

I parlamentari sono tenuti a presentare la propria dichiarazione dei redditi e proprio in questa sede è emerso un reddito relativo al 2023 da far sbiancare, infatti proprio Renzi ha scalato la ‘classifica’ dei più ricchi posizionandosi in prima posizione. Prima di lui a detenere il primato del più ricco era stato l’artchistar Renzo Piano.

Non solo architetto di fama mondiale genovese, Piano è anche senatore a vita e nell’anno 2023 ha dichiarato al fisco, sia francese che italiano un totale di circa 3 milioni di euro. Una cifra che già di per sé fa impallidire, ma il nostro buon Renzi è riuscito a fare di meglio.

La dichiarazione dei redditi di Matteo Renzi del 2023

Ecco quindi arrivati alla tanto agognata risposta, ma quindi quanto ha guadagnato Matteo Renzi nel 2023? Ebbene la sua dichiarazione dei redditi ha riportato la cifra record di 3 milioni e 200 mila euro, conquistandosi così il podio del più ricco tra i ricchi parlamentari italiani.

Considerando che anche nel 2022 aveva dichiarato oltre 3,2 milioni di euro le entrate e nel 2021 era arrivato a 2 milioni e 584 mila euro, il calcolo dei suo patrimonio si aggira intorno a cifre stratosferiche capaci di far impallidire qualsiasi stipendio di media italiano. Quindi in effetti, se questo è il regime dei parlamentari, non è strano che Fassino avesse detto che 4.000 euro al mese sono un cifra bassissima per poter vivere. Alla faccia!