Klaudia Pepa, la ballerina spezzata: quel matrimonio doloroso e il divorzio | I motivi sono serissimi

L’ex ballerina di Amici si è costruita una nuova vita, dopo quella sconfitta e il dramma del matrimonio, ma non ha abbandonato la danza.

Ecco chi è davvero Klaudia Pepa, la ballerina che ha partecipato al programma di Maria De Filippi, Amici, e non ha vinto per un soffio. Adesso la sua vita è diversa, ha affrontato momenti bui, ma la danza resta sempre la sua più grande passione.

Klaudia ospite a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin si racconta, dopo la finale di Amici non ha abbandonato il programma ma visto il suo enorme talento è stata presa per far parte del corpo di ballo, ma il suo amore per la danza inizia molti anni prima.

Klaudia nasce in Albania, precisamente Tirana, nel 1992, dove trascorre la sua infanzia e scopre l’amore per la danza, infatti già all’età di 5 anni entra in contatto con il balletto e gli spettacoli circensi di cui ne è totalmente catturata.

Da lì a poco deciderà di prendere la strada che la sta chiamando, anche se così piccola entra a far parte della National Theatre of Opera and Ballet of Albania ed è quando ha appena 15 anni che passa già di livello continuando il percorso alla prestigiosa Accademia di Tirana.

Klaudia Pepa tra amore, dolore e balletto

La carriera di Klaudia si è poi spostata dall’Italia all’albania e agli Stati Unici dove ha preso parte a molti progetti di grande rilievo, ma a far parlare di lei non è stata solo la danza, bensì anche la sua vita privata. Infatti è stato un evento mediatico il suo matrimonio con il collega ballerino Albi Nako. La cerimonia era stata trasmessa sulle reti albanesi ma non furono ben accolte, tanto che le piovvero addosso molte critiche per aver scelto di sposarsi in così giovane età.

Ma i problemi per lei non sono di certo finiti, nonostante inizialmente il loro sembrasse un amore da favola, tra le mura domestiche si celava qualche cosa di oscuro tanto che la coppia decise di arrivare al divorzio nel giro di pochissimi mesi. Nonostante loro non abbiano rilasciato dichiarazioni ufficiali, alcune persone vicine alla coppia ha confermato che Albi fosse particolarmente duro e autoritario con Klaudia sfiorando un livello esasperante di gelosia.

La rinascita di Klaudia Pepa e il grande amore

Per lei questi sono stati anni davvero tosti che l’hanno portata a costruirsi una scorza dura tanto da aver deciso di rimanere single dopo la cocente delusione, alcune indiscrezioni raccontano di come sia diventata diffidente sulle relazioni a lungo termine.

Da questo episodio si è gettata a capofitto in quello che è il suo vero grande amore, la danza. La sua carriera continua a brillare e lavora instancabilmente, e anche sui social si sta costruendo una community forte che la sostiene. Adesso più che mai è il suo momento.