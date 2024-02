Ferrovie dello Stato assume in Toscana, aperto il bando per magazzinieri: contratto indeterminato | Qui per fare domanda

È stato aperto il bando per lavorare nelle Ferrovie dello Stato come magazziniere, viene offerto un indeterminato. Scadenza a breve.

In un momento storico nel quale il lavoro scarseggia, finalmente c’è una luce in fondo al tunnel: Ferrovie dello Stato ha pubblicato nuove posizioni lavorative sul suo sito.

Tra queste spicca la ricerca di tre magazzinieri da inserire immediatamente nel proprio organico, e tenetevi forte: il contratto è a tempo indeterminato.

Addio a quei contratti precari che non danno alcuna sicurezza e alla paura di doversi mettere di nuovo alla ricerca di una nuova posizione, anche accettando mansioni che non ci piacciono o che non sono in linea coi nostri obiettivi di carriera.

Si tratta di un’occasione più unica che rara che non si può proprio lasciare andare. Ma come candidarsi? Il processo è facilissimo, ma dovete cominciare subito a farlo o rischiate di arrivare oltre il termine di presentazione della domanda.

La mansione

Entrando a far parte della forza lavoro di Ferrovie dello Stato si avrà l’occasione di lavorare per un’azienda che fattura più di un miliardo di euro l’anno. Le figure richieste dovranno occuparsi dell’accettazione, del carico e dello scarico della merce, effettuando i relativi controlli, oltre a gestire le attività ordinarie e le anomalie fianco a fianco col personale dell’azienda. Inoltre la mansione prevede l’uso di mezzi di sollevamento.

La richiesta è di un Addetto al Magazzino a Firenze, uno a Pisa e uno a Siena; tutti e tre svolgeranno le stesse mansioni specificate nell’offerta. Se abitate in queste zone o siete disposti a spostarvi, potete fare subito domanda per accedere alla selezione. Per candidarsi è sufficiente registrarsi al sito, ma devi muoverti subito perché il termine per presentare le domande è dietro l’angolo.

Come candidarsi al bando di Ferrovie dello Stato

I requisiti per candidarsi non sono molti, ma sono fondamentali: innanzitutto bisogna aver maturato una certa esperienza nel settore, quindi conoscere le procedure di carico, imballaggio e conoscere la tipologia di merce; inoltre bisogna aver ricevuto una formazione almeno di livello base sul settore logistica. Bisogna infine avere la patente B e essere abilitati alla condotta dei carrelli elevatori. Saranno preferiti quei candidati propensi al lavoro di squadra e alla flessibilità.

Se siete degli ex magazzinieri e avete tutti i requisiti richiesti, questa è la vostra opportunità di tornare a lavorare e assicurarvi un ottimo contratto a tempo indeterminato. Non puoi assolutamente perdere quest’occasione, ma se ne vuoi approfittare devi muoverti subito: la scadenza per la presentazione delle domande è lunedì 5 febbraio. Controlla subito se hai i requisiti e fai domanda: potresti essere assunto e svoltare la tua vita!