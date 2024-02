Dargen D’Amico si sposa, la fidanzata è famosissima: amica della Ferragni | Ecco chi è

Sta facendo molto parlare di sé Dargen D’Amico con il suo brano Onda alta e i suoi appelli di cessate il fuoco. Ma tra poco le nozze.

Dargen D’Amico è arrivato sul palco dell’Ariston per portare un messaggio importante, forse scomodo, ma necessario. La sua presenza è stata definita più politica che canora, ma lui condivide il pensiero della pace e dell’amore, chiedendo il cessate il fuoco. La finale della settantaquattresima edizione del Festival della canzone italiana è giunta e Dargen D’Amico è pronto a dire la sua sempre e comunque.

Jacopo Matteo Luca D’Amico, meglio noto come Dargen D’Amico, è il rapper che nel 2022 ha gareggiato a Sanremo con Dove si balla mentre per questa edizione ha portato il brano Onda alta. Nonostante sia un cantante molto apprezzato e seguito in pochissimi conoscono la vita privata del rapper.

Questo perché il cantante ha sempre detto che la sua vita privata e quella professionale le tiene ben separate. Lui non è Dargen ma è solo una parte della sua personalità e della sua vita. D’Amico preferisce vivere il suo privato tra le quattro mura domestiche e non sbandierare ai quattro venti una sua possibile relazione sentimentale.

Situazione che potrebbe benissimo esistere dal momento che, stando ad alcune indiscrezioni, il rapper avrebbe una relazione con Giulia Peditto dal 2021. L’artista l’avrebbe conosciuta grazie a delle amicizie in comune altrettanto famose, ovvero Chiara Ferragni e Fedez. Sarebbe proprio grazie a loro che Dargen e Giulia si sarebbero conosciuti e avrebbero iniziato la loro relazione.

Nozze in vista (?)

Dato che il rapper è molto geloso della sua vita privata praticamente nessuno sa con certezza se effettivamente ha una relazione con Giulia. Questo, però, è altamente probabile grazie a pochissimi scatti pubblicati su Instagram che li ritrae insieme. Nonostante i due non abbiano dato la conferma, entrambi non hanno neppure smentito.

Tuttavia, il fatto che D’Amico sia fidanzato ormai non è più troppo un mistero, anche perché molti scatti dei Ferragnez li mostrano insieme e complici. Quello che potrebbe arrivare ma che ancora non si sa di per certo è un matrimonio tra la Peditto e Dargen. Certamente se mai succederà la coppia avviserà i parenti e gli amici e i fan lo dovranno scoprire con una certa difficoltà conoscendo la riservatezza del cantante.

Giulia Peditto, la dolce metà di Dargen

Giulia Peditto è nata in Brianza da una madre italiana e un padre senegalese, ha 30 anni e adesso vive a Milano. Giulia è un’insegnante di yoga certificata e per alcuni anni ha vissuto anche a Rishikesh, in India, per approfondire questa disciplina. Una volta tornata ha fondato Hagu Yoga Studio, una scuola online per insegnare yoga e meditazione.

La Peditto avrebbe fatto la conoscenza di Dargen grazie all’amicizia con Chiara Ferragni, la sorella Veronica e l’amica in comune Veronica Ferrario e anche grazie al fatto che D’Amico è molto amico di Fedez. Così i Ferragnez hanno fatto conoscere queste due anime facendole diventare una sola. Aspettiamo di sapere se i due convoleranno a nozze a breve e intanto facciamo il tifo per Dargen D’Amico e il suo brano Onda alta.