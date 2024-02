Tananai, schiaffo in piena faccia: non è piaciuto a nessuno il suo ‘atteggiamento’ | Schiacciato dalle accuse

Per Tananai Sanremo è un’incognita, può andargli benissimo o malissimo e quest’anno è iniziato male. Gli è arrivato uno schiaffo in faccia.

Alberto Cotta Ramusino, meglio noto come Tananai, è uno dei cantanti moderni più apprezzati nel panorama musicale sia dai giovanissimi che da quelli meno giovani. Negli ultimi anni ha avuto molti successi collaborando anche con altri colleghi come, ad esempio, Fedez e Mara Sattei, arrivando anche a calcare il palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo dell’anno scorso.

Per quest’anno, invece, il teatro non ospiterà Tananai a causa del suo atteggiamento poco consono assunto poco tempo fa. Tuttavia, il cantante sarà presente come ospite dell’ultima serata del settantaquattresimo Festival della canzone italiana esibendosi in Piazza Colombo. Nel 2023 ha sfondato con il brano Tango, arrivando quinto in classifica e ottenendo una critica decisamente positiva.

Il 2022, invece, è stato un anno un po’ più travagliato per il cantautore milanese che si è visto costretto a riprogrammare il suo primo tour con tappe in tutta Italia. Anche le tappe a Milano e Roma vengono cancellate per poi essere riprogrammate in zone più ampie e andando sold out sia prima che dopo. Tananai ha dovuto fermarsi un attimo a causa di problemi personali.

Il cantante, infatti, aveva bisogno di metabolizzare tutto quello che gli stava capitando in quell’anno, la sua ascesa e la fama lo hanno bruscamente investito e Tananai voleva capire una volta per tutte se la strada che stava percorrendo era quella certa per il suo avvenire. Sarebbe stata una vera catastrofe per i suoi fan se avesse deciso di ritirarsi definitivamente.

Tananai – sormontato dalle accuse

In questi ultimi giorni il cantautore è al centro di una polemica scoppiata sui social per via di un suo post pubblicato su Instagram quando Amadeus gli ha chiesto di partecipare come ospite a Sanremo. Tananai ha pubblicato una foto ritoccata che lo mostra in sovrappeso e con la didascalia che doveva rimettersi in forma.

A quel punto il web gli si è scagliato contro accusandolo di grassofobia e dichiarando che non c’è nulla da ridere riguardo ai corpi in sovrappeso. La maggior parte degli utenti hanno disprezzato l’ironia fallita del cantante e l’hanno inondato di critiche anche pesanti. Ci sono stati anche fan che lo hanno difeso dicendo che era pura ironia ma questo non è bastato a scagionarlo.

Tananai accusato anche da colleghi e VIP

Non solo il popolo del web è andato contro a Tananai ma anche alcuni suoi colleghi musicisti e personaggi dello spettacolo si sono schierati dalla parte degli accusatori. Ad esempio, l’attivista Giorgia Soleri ha espresso il suo dissenso affermando che non è necessario prendere di mira gli obesi per far ridere. Una collega di Tananai, che sarà tra i Big in gara, ha commentato il suo post.

Stiamo parlando della rapper Big Mama che ha risposto al suo post con un ulteriore post scrivendo che si stava allenando per reggere il peso di chi fa ancora le battute grassofobiche nel 2024 insinuando anche una certa noia. Insomma, Tananai ha mostrato il suo faccione ritoccato in sovrappeso e gli altri non hanno perso occasione per assestargli un grosso schiaffo (morale) in faccia.