Barbara D’Urso, suo fratello è più famoso di lei: è un pezzo grosso della Tv | Ecco perché non lo dice

Non tutti sanno che Barbara D’Urso ha un fratello ed è anche uno pezzo grosso della televisione, ecco di chi si tratta. Da non credere.

Barbara D’Urso è tra le conduttrici più note del panorama italiano, conosciuta soprattutto per aver condotto diverse edizioni del Grande Fratello e Pomeriggio Cinque.

La conduttrice ha “rotto” con Mediaset e al momento non sembra avere nuovi progetti in vista: è probabile che abbia preferito un periodo di riposo prima di ricominciare con nuovi impegni.

Molti non sanno che la conduttrice è anche un’attrice di teatro e proprio di recente, l’anno scorso, è tornata a teatro con la commedia Taxi a due piazze. Barbara D’Urso ha conquistato gli italiani negli anni e, nonostante le controversie di cui è stata protagonista, la sua mancanza a Pomeriggio Cinque si fa sentire.

A quanto pare il talento scorre nel sangue della famiglia D’Urso: la conduttrice infatti ha un fratello molto conosciuto in televisione, quasi più di lei. Ecco di chi si tratta.

La famiglia della conduttrice

La conduttrice, nonostante abbia accolto per anni personaggi dello spettacolo nel suo salotto aiutandoli ad aprirsi, non parla spesso della sua vita privata e della sua famiglia. Sappiamo che è figlia di Rodolfo D’Urso e Vera Pentimalli ed la primogenita di tre figli. La conduttrice ha perso sua madre quando aveva solo 11 anni, e suo padre si è poi risposato con Wanda Randi; da questo secondo matrimonio sono nati altri tre figli.

La conduttrice si è sempre detta molto legata alla sua famiglia, ma non ha mai approfondito troppo il legame con ciascun componente, per lo più per rispettare la privacy di fratelli e sorelle. C’è però uno dei fratelli che è molto conosciuto dai grandi del mondo dello spettacolo e non ha bisogno di presentazioni.

Il fratello di Barbara D’Urso

Ma chi è questo famosissimo fratello di Barbara D’Urso? Si chiama Alessandro e di professione fa il fotografo. Il fratello della conduttrice è molto conosciuto nel mondo dello spettacolo perché ha fotografato tantissimi personaggi famosi, come Pino Daniele, Christian De Sica, Carlo Verdone, Riccardo Scamarcio e altri. A quanto pare è un professionista molto apprezzato nel suo campo, perché si ritrova spesso a viaggiare per lavoro.

L’uomo ha un profilo Instagram ma non condivide quasi mai aspetti della sua vita privata, e infatti si sa davvero poco di lui oltre alla professione. Per esempio non sappiamo se è sposato o ha figli, né dove viva in questo momento. La conduttrice stessa ha sempre mantenuto il massimo riserbo sui suoi fratelli. Ciò che sappiamo è che negli ultimi anni ha pubblicato un libro per celebrare il suo lavoro, e sua sorella si è complimentata sulle proprie storie Instagram. Non si vede tutti i giorni una famiglia dove due fratelli hanno un successo così grande!