Fabio Fazio, ha fatto il colpaccio: a Che Tempo che Fa scoppia la bufera | Chiamato il super ospite

Un altro grande colpo messo a segno da Fabio Fazio che è riuscito ad avere il super ospite per domenica. Ma scoppia il caos.

Fabio Fazio non ne sbaglia una, anche da quando è passato sul canale Nove dopo lo spiacevole ‘indicente’ in Rai, ha ridato lustro al suo programma Che Tempo che Fa continuando a portare grandissimi ospiti.

Proprio notizia di queste ore, Fazio è riuscito a portare sul palco domenica su ospite d’eccezione, un vero colpaccio da maestro che, oltre a catturare l’interesse del pubblico, ha già scatenato la polemica.

Soltando pochi giorni dopo l’ultima puntata, abbiamo già alcuni nomi di grande rilevanze pronti a raccontarsi e svelare qualche segreto, oltre a portare una buona dose di intrattenimento.

Infatti, Che Tempo che Fa si è imposta nel panorama televisivo come una trasmissione ricca di contenuto che oltre a divertire, anche grazie ai siparietti di Luciana Littizzetto, affronta tematiche difficili spesso tenute distanti per paura di ‘pestare i piedi sbagliati’. Ma Fazio e la sua crew hanno sempre dimostrato di non aver paura a dire quello che pensano, anche a costo di pagarne le conseguenze.

A Che Tempo che Fa il super ospite che scatena la polemica

Così Fazio riesce a mettere a segno un altro grande colpaccio e proprio nella serata di domenica prossima è riuscito ad avere un super ospite che proprio in queste ore sta finendo nel ciclone della polemica. Le dichiarazioni fatte nelle ultime ore hanno acceso un caso diplomatico che rischia di invadere molti spazi che in tempi diversi sarebbero stati colmati dal puro intrattenimento.

Proprio il famoso conduttore aveva già fatto menzione di questo ospite e che avrebbe voluto averlo in trasmissione, ed ecco che adesso arriva la conferma ufficiale: A Che Tempo che Fa di domenica 18 febbraio 2024 sarà ospite Ghali, per chi non se lo volesse perdere, l’appuntamento con il cantante è alle 19.00.

Si preannuncia un fuoco incrociato di polemiche

Proprio in queste ore Ghali è al centro della polemica in seguito alla sua frase detta alla fine dell’esibizione al festival di Sanremo: “Stop al genocidio”, che ha colpito con forza proprio l’Ambasciatore israeliano che lo ha accusato di usare il prestigioso palco per lanciare messaggi di “odio e provocazioni in modo superficiale e irresponsabile”. In molti utenti hanno replicato che, non avendo Ghali fatto menzioni di persone o stati, se l’Ambasciatore si è sentito offeso si tratta di una palese ammissione di colpa.

Inoltre, a seguito di questo avvenimento, durante la puntata di Domenica In è stato chiesto alla padrona di casa Mara Venier, di leggere un comunicato inviato proprio dell’amministratore delegato di Viale Mazzini, Roberto Sergio in cui si esprimeva solidarietà al popolo di Israele facendo scoppiare definitivamente la polemica e accendendo gli animi nell’ambito della politica facendo notare che così si va a ledere la liberà di espressione degli artisti, mentre Ghali ha ribadito che si crea un clima di terrore ne poter dire il proprio pensiero. Adesso avrà la possibilità di dire la sua proprio da Fazio.