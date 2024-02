Azzurra De Lollis, tremende difficoltà per la figlia di Sandra Milo: racconto straziante | La verità è che…

Nel salotto di Silvia Toffanin è stata presente Azzurra De Lollis, la terza figlia di Sandra Milo, per un commovente ricordo della mamma.

Una scomparsa che ha catalizzato tutta Italia, la morte di Sandra Milo è stata sentita da moltissime persone che alla notizia hanno stentato a crederci. Eppure, il 29 gennaio 2024 si è spenta tra le mura domestiche, circondata dall’amore della sua famiglia.

Sandra è sempre stata un’icona del nostro Paese e per quanto suo figlio Ciro sia diventato altrettanto una parte di storia della televisione italiana per quello scherzo tremendo della telefonata in diretta. Non è il solo figlio della grande diva, i suoi fratelli sono Debora Ergas e Azzurra De Lollis.

Proprio Azzurra è stata invitata nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo per omaggiare la madre appena scomparsa con alcuni ricordi che hanno davvero toccato le corde più profonde dell’animo. Sandra rimarrà per sempre nel cuore degli italiani.

Ma ben poco invece si sa di Azzurra, la più giovane dei figli della Milo ha deciso di vivere una vita più appartata, per quello il suo racconto ha destato così tanta curiosità nel pubblico. Per lei non è stato, però, sempre semplice.

Azzurra De Lollis una vita segnata dal miracolo

Azzurra è figlia di Ottavio De Lollis, come suo fratello Ciro, di lei si sa davvero poco perché ha sempre preferito tenersi lontana dai riflettori, ma come la mamma, ha intrapreso la carriera del cinema proprio come attrice, prendendo parte a lavori come il film Nel Cuore di Una Vita, dove ha recitato proprio al fianco della madre.

Si tratta di una pellicola non semplice dove i temi trattati portano un grande dolore, racconta della vita di una donna vittima della violenza del marito che soltanto grazie al giusto aiuto riesce a salvarsi, ma non solo. La donna riesce a realizzare il suo grande sogno, diventare attrice. Nonostante tutto la strada è impervia ma non è da sola, il cuore della storia è proprio la forza del legame tra donne.

Le tremende difficoltà di Azzurra, un inizio drammatico

Per Azzurra questo è sicuramente un periodo doloroso, ma nella sua vita ne ha già passate di incredibili, per non dire drammaticamente impensabili, infatti di sei si dice che sia una vera miracolata. Un inizio che non si augurerebbe a nessun figlio e nessuna madre, infatti nasce prematura cianotica e priva di attività cardiaca, tanto che i medici, dopo aver tentato di tutto, la dichiarano morta.

Mentre Sandra era devastata dal dolore con quel fagottino privo di vita tra le braccia, le si avvicina una suora, Suor Constantina che chiede di poter avere la bambina e provò a rianimarla con massaggio cardiaco e respirazione bocca a bocca per più di mezz’ora e qui succede il miracolo, ad un certo punto la piccola Azzurra ha un sussulto e ritorna in vita. Una storia drammatica con, per fortuna, un lieto fine.