Codice della strada, adesso ti ritirano la patente per 15 giorni: non solo con il cellulare | Ecco le infrazioni

Si avvia all’approvazione il disegno di legge che prevede il ritiro della patente immediato per 15 giorni. Ecco cosa prevede.

Il codice della strada si aggiorna ancora una volta, e adesso non ce n’è per nessuno: qualsiasi comportamento sospetto verrà punito immediatamente con multe da capogiro.

Gli automobilisti si trovano così di nuovo a doversi aggiornare e modificare le proprie abitudini alla guida. Non sempre però è facile capire cosa si può fare e cosa no.

Le nuove proposte di legge, a breve in approvazione, puntano a rendere le strade più sicure, quindi, per quanto stringenti, vanno accettate per il loro obiettivo di salvarci la vita.

Certo è che non è semplice destreggiarsi tra le regole imposte dal Codice della Strada e quasi sempre si incappa in una multa pur avendo tutte le buone intenzioni. Adesso si rischia il ritiro immediato della patente fino a due settimane; è un bel problema.

Il Codice della Strada

Il Codice della Strada al momento si compone di 245 articoli, ma è accompagnato anche da un Regolamento di attuazione che comprende 408 articoli e 19 appendici. Ricordare a memoria ogni articolo è difficilissimo, per cui nella maggior parte dei casi ci si affida al buon senso e a ciò che ci hanno insegnato durante la scuola guida. Il problema è che ai posti di blocco le forze dell’ordine ci controllano come se dovessimo sapere tutto.

Nel corso degli anni gli articoli del Codice si sono evoluti e sono diventati sempre più stringenti; questo perché è aumentato il traffico sulle strade e i mezzi di trasporto si sono evoluti, per non parlare del fatto che ne sono spuntati di nuovi, come i monopattini elettrici. Così gli automobilisti rischiano sempre di beccarsi una multa, qualsiasi cosa facciano. A breve addirittura potrebbero ritirare la patente per ben due settimane, senza possibilità di appello.

La nuova stretta sugli automobilisti

Le proposte di legge entreranno a breve nel processo di approvazione e per chi guida usando il cellulare è ormai finita. Le nuove proposte non perdonano nessuno: se si sta guidando e usando lo smartphone, c’è il ritiro della patente da una settimana a 15 giorni, in base a quanti punti ci sono sulla patente. Ma la proposta prevede una stretta anche contro chi guida sotto effetto di sostanze stupefacenti: se prima bisognava dimostrare di aver assunto sostanze psicotrope, adesso basterà solo un controllo.

Le nuove normative mirano a migliorare ulteriormente la sicurezza in strada ed evitare incidenti mortali. Guidare usando il cellulare è un’infrazione gravissima perché distrae totalmente il conducente, e in quanto tale va punita a dovere. Ancora peggio il caso in cui si assumano sostanze stupefacenti prima di mettersi alla guida: il pericolo è massimo, perché i riflessi calano e si perde contatto con la realtà. A breve bisognerà fare massima attenzione a come ci si comporta in strada: nessun errore verrà perdonato.