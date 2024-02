Priscilla, arriva il film con Jacob Elordi come Elvis: il trailer è mozzafiato | Ecco quando esce

Attesissimo il nuovo film di Sofia Coppola che ha voluto raccontare la storia di Priscilla Presley, non di meno Elvis è Jacob Elordi

Il prossimo 27 marzo, il grande schermo accoglierà un’opera cinematografica unica dedicata al mito della musica rock’n’roll, Elvis Presley, ma questa volta con una prospettiva inedita: quella di sua moglie storica, Priscilla Presley. Il film, diretto dalla talentuosa regista Sofia Coppola, è stato presentato in anteprima a Venezia, suscitando grande attenzione e apprezzamento.

La protagonista del film è l’eccezionale Cailee Spaeny, che ha ricevuto acclamazioni e ha conquistato la Coppa Volpi a Venezia come migliore attrice. Tuttavia, è impossibile non notare anche la presenza magnetica di Jacob Elordi, giovane attore che sta rapidamente affermandosi a Hollywood non solo per la sua bellezza mozzafiato ma anche per il suo talento indiscusso.

Jacob Elordi ha già lasciato il segno in diverse produzioni, tra cui la celebre serie televisiva “Euphoria”, dove ha condiviso lo schermo con la celebre attrice Zendaya. Tuttavia, è stato nel controverso film distribuito su Amazon, intitolato “Saltburn”, che ha attirato l’attenzione generale. In questo film, Elordi ha interpretato il ruolo di un bellissimo rampollo inglese, vittima di un’amicizia particolare e controversa con il protagonista Barry Keoghan.

L’attore di origine australiana ha davanti a sé un futuro roseo e ricco di sorprese: i grandi registi fanno a gara per averlo e molti fan italiani sono in trepidante attesa di scoprire che tipo di perfomance Jacob offrirà al suo pubblico. Elvis era d’altronde l’indimenticato re del Rock’n Roll. Il trailer è formidabile: bellissimi e sensuali i due personaggi principali danno vita ad un ritratto intimo e sensuale di Elvis e Priscilla.

La trama del Film

La trama del film, tratta dal libro autobiografico “Elvis and Me” scritto da Priscilla Beaulieu con Sandra Harmon, costruisce uno sguardo intimo sulla vita della coppia celebre. Quando l’adolescente Priscilla Beaulieu incontra Elvis Presley a una festa privata se ne innamora perdutamente ma presto scopre che che l’uomo dietro la celebre superstar è molto diverso da quello che tutti credono di conoscere: il loro, però, è un amore travolgente, forte ma spesso sull’orlo dell’inesorabile caduta.

Nello sguardo di Priscilla, la grande regista Sofia Coppola vuole dipingere il lato nascosto di un mito americano per rivelare i dettagli del lungo corteggiamento, di un’amicizia profonda e di un matrimonio burrascoso con Elvis.

Priscilla: un viaggio ricco di emozioni

La storia d’amore tra Priscilla e Elvis ha inizio in una base dell’esercito tedesco per poi svilupparsi nella sontuosa ed ambita tenuta di Graceland. È una narrazione coinvolgente fatta di amore che offre non solo uno sguardo più privato su una delle icone musicali più celebri della storia ma soprattutta della sua compagna di vita, delle sue fragilità di donna e “supporto”.

Il film promette di essere un viaggio emozionante attraverso le emozioni e le sfide di una relazione iconica, arricchito dalla sensibilità registica di Sofia Coppola e dalle interpretazioni intense di Cailee Spaeny e Jacob Elordi. Con un mix di romanticismo, dramma e glamour, questo ritratto di Elvis Presley visto dagli occhi di Priscilla lascerà gli spettatori con il fiato sospeso dall’inizio alla fine.