Eurospin, beccato il vero produttore di questi biscotti: ci penserai prima di comprarli | Da non credere

Da non credere quello che è stato scoperto, viene fuori chi produce davvero questi biscotti dell’Eurospin. Totalmente assurdo.

Eurospin è una catena di discount molto apprezzata nel nostro Paese, e sono tantissimi gli italiani che si recano quotidianamente in uno dei punti vendita per fare la spesa.

Negli ultimi tempi sempre più consumatori stanno preferendo i discount per via dei prezzi più contenuti rispetto alle altre catene di supermercati: le difficoltà economiche si fanno sentire e bisogna risparmiare.

Uno dei prodotti più amati da chi si vuole togliere uno sfizio dolce ogni tanto sono i biscotti Buon Mattino, frollini dal gusto irresistibile perfetti per la colazione.

Di recente è emerso un dettaglio incredibile: si è scoperto che il vero produttore dei biscotti non è Eurospin, ma qualcun altro, e i consumatori sono rimasti di sasso. Nessuno si aspettava una mossa del genere.

Chi produce i biscotti Eurospin?

Quando si va al supermercato e si scelgono i prodotti a marchio si pensa sempre che a produrli sia il discount stesso, ma non sempre è così, e i biscotti di Eurospin sono un esempio lampante. Da quando è stato rivelato a chi appartiene lo stabilimento dove vengono prodotti, i consumatori non hanno smesso di pensarci un secondo, increduli dalla notizia. Pensavano di sapere da dove provenissero, e invece non era così.

Non vi era alcuna indicazione della realtà delle cose, quindi molti si sono sentiti abbastanza spiazzati e tuttora faticano a crederci. La bontà dei frollini è innegabile, ma com’è possibile che a produrli non sia Eurospin? La notizia ha fatto subito il giro d’Italia e ora gli acquirenti guardano i biscotti con occhi molto diversi.

Rivelato il vero produttore

Ma chi è il vero produttore dei biscotti Eurospin? La risposta vi stupirà: si tratta di Colussi, tra i giganti del mondo dolciario. Non ve lo aspettavate, vero? I biscotti Buon Mattino, tanto amati dai consumatori della catena di negozi, sono in realtà prodotti da Colussi. Una vera sorpresa a cui d’ora in poi penserete spesso quando vi ricapiterà di acquistare questo prodotto. In effetti la consistenza e il sapore ricordavano quelli della marca più famosa, ma nessuno avrebbe mai immaginato che il produttore fosse lo stesso.

Non è una novità: tanti stabilimenti producono articoli e alimenti per più marche, distinguendoli solo per l’incarto. Nel caso dei biscotti Buon Mattino, anche se il produttore è lo stesso ciò che cambia sono le materie prime con cui vengono fatti i biscotti; questo è ciò che fa la differenza di prezzo. In ogni caso, la ricetta rimane la stessa, quindi potete stare tranquilli: i Buon Mattino hanno poco da invidiare ai cugini più famosi. D’ora in poi quando acquisterete quei biscotti non potrete più fare a meno di pensare che il vero produttore non è Eurospin!