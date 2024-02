Daniela Missaglia, ecco chi è l’avvocata di Chiara Ferragni: divorzio distruttivo

Adesso Chiara Ferragni sembra aver scelto l’avvocato divorzista che seguirà la sua vicenda, si tratta di Daniela Missaglia. Ecco chi è.

In queste settimane sulla bocca di tutti non si parla d’altro che della separazione tra Chiara Ferragni e Fedez, da quelle che sembravano solo supposizioni, in breve tempo siamo arrivati alle conferme.

I due non vivono più insieme da domenica scorsa, ma pare che, secondo le fonti, il loro matrimonio fosse già finito da tempo. Inizialmente era sembrato che la goccia che aveva fatto traboccare il vaso fosse stata l’intervista di Marco Travaglio a Muschio Selvaggio, il Podcast di Fedez (almeno per ora), dove il giornalista de Il Fatto Quotidiano aveva paragonato la Ferragni a Wanna Marchi.

In quell’occasione il rapper non aveva cercato di difendere la moglie ma aveva continuato ad attaccare solo la Lucarelli, le dinamiche le possono vedere tutti per farsene un’idea. Ma dalle ultime notizie uscite, pare che ad aver davvero distrutto la storia tra i due siano stati i tradimenti di Fedez. Così come ha riportato il giornale Dillinger, confermando di averne la certezza.

Infatti, proprio nel weekend che ha preceduto la loro separazione fisica dalla casa in cui abitavano, alcune fonti hanno sostenuto che i due siano arrivati alle mani, o meglio che Chiara abbia picchiato Fedez per i tradimenti scoperti durante una cena in cui lei è riuscita a trovare alcune chat compromettenti sul cellulare di lui.

La fine dei Ferragnez decide in tribunale

Dopo quest’ultima indiscrezione, se corrispondono al vero, ci sono moltissime buone cause perché i due si ritrovino davanti a un giudice per definire il, divorzio, soprattutto, come abbiamo visto nel caso Totti-Blasi, quando di mezzo ci sono anche dei tradimenti, la questione si fa più spinosa soprattutto nel dividere un patrimonio come quello stratosferico dei Ferragnez.

Così scopriamo che dopo diversi incontri con molti legali divorzisti, chiara Ferragni sembra aver scelto il suo, si tratta dell’avvocata divorzista Daniela Missaglia, un nome più che rinomato nell’ambito e di cui, forse, Fedez potrebbe avere ‘paura’.

L’Avv. Daniela Missaglia seguirà la Ferragni nel divorzio

L’avvocata Daniela Missaglia è un pezzo grosso nel capo dei divorzi, proprio il suo grande impegno e la professionalità l’hanno portata a essere un nome rinomato e di grande autorevolezza nel campo dei divorzi. Laureata con lode all’Università Statale di Milano ha poi proseguito la specializzazione in Diritto di Famiglia e Diritto delle Persone. La sua fama la precede non solo per i divorzi e le separazioni ma anche per la tutela della prole e del minore.

Inoltre è anche Vicepresidente del Comitato contro l’Ingiustizia Personale e Familiare di cui è anche fondatrice, associazione nata nel 2019. Insomma una professionista che da molti anni è tra le più ricercate per la gestione di situazioni molti delicate e in questo caso proprio Chiara Ferragni pare aver deciso di affidarle la chiusura legale del suo matrimonio, che a questo punto potrebbe avere esito in tribunale.