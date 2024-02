Ferrovie dello Stato assume, contratto a tempo indeterminato: posizioni in tutta Italia | Come fare domanda

Ferrovie dello Stato è alla ricerca di personale da inserire a tempo indeterminato, diverse posizioni aperte in tutta Italia.

Se siete in cerca di una posizione lavorativa o volete fare carriera in un ambito diverso dal vostro per cambiare vita, allora non potete perdervi assolutamente questa incredibile opportunità. Le Ferrovie dello Stato hanno aperto un bando per assumere dipendenti a tempo indeterminato in alcune delle principali città italiane.

Per potersi candidare si devono rispettare alcuni precisi requisiti e seguire l’iter predisposto per proporsi. Una volta fatto incrociate le dite ed aspettate una risposta dalle Ferrovie dello Stato. Le posizione aperte sono diverse ed ognuna di esse richiede requisiti specifici in base al compito che il lavoratore deve svolgere.

Ferservizi, società appartenete al Gruppo Ferrovie dello Stato, sta cercando nuovi dipendenti neolaureati in Economia, Giurisprudenza e Ingegneria gestionale per assumerli a tempo indeterminato e fornire loro un valido percorso di formazione nell’ambiente delle Ferrovie dello Stato.

Le posizioni aperte sono diverse e, più nello specifico, le aree interessate sono: HR Administration Services, Accounting Services e Sourcing & Procurement Services. Ognuno di questi ambiti lavorativi cerca figure professionali per compiti specifici e per città specifiche. Seguendo i passaggi necessari ed avendo i giusti requisiti, potete fare domanda alle Ferrovie dello Stato.

Posizioni aperte per le Ferrovie dello Stato

Nell’ambito HR Administration Services si ricercano specialisti amministrazione del personale e payroll per le sedi di Genova, Verona, Firenze, Milano e Roma. Nel medesimo ambito, e solo a Roma, si ricercano specialisti modelli, processi e sistemi HR. Per la prima opportunità si deve dare supporto alle attività per la gestione del personale e la sua assunzione, mentre per il secondo lavoro si devono analizzare e revisionare i processi HR per migliorare tali processi.

In ambito Accounting Services si ricerca uno specialista fiscale per la sede di Roma che avrà il compito di studiare ed analizzare le novità fiscali interessandosi maggiormente a quelle delle società Clienti. Nell’ambito Sourcing & Procurement Services, sempre per la sede di Roma, si ricerca un buyer con il compito di gestire il processo di acquisto di beni e servizi per la società.

Requisiti per potersi candidare

Per poter fare domanda e candidarsi per una di queste posizioni libere alle Ferrovie dello Stato sono necessari alcuni requisiti fondamentali da possedere. In primo luogo, si deve aver conseguito una laurea magistrale in economia, giurisprudenza o ingegneria gestionale e si deve avere una buona conoscenza della lingua inglese (almeno livello B1).

Le candidature devono essere fatte entro e non oltre il 29 marzo; quindi, se siete interessati e possedete i giusti requisiti non esitate e fate domanda. Per avere ulteriori informazioni in merito alle posizione aperte e alle modalità per candidarsi consultate il sito web ufficiale della Ferrovie dello Stato.