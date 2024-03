Farina di grillo, entra in commercio: verrà usata in questi prodotti da supermercato | Dal pane al cioccolato

La legge è passata a gennaio e adesso inizieremo a trovare i prodotti preparati con farina di grillo anche nei supermercati. Ecco dove.

Una recente legge ha aperto le porte all’utilizzo della farina di grillo nell’industria alimentare, provocando una serie di reazioni e polemiche. Questa novità, approvata anche a livello europeo, ha destato l’attenzione del pubblico, alimentando un senso di preoccupazione diffuso riguardo all’idea di consumare involontariamente farina di grillo attraverso prodotti comuni come il pane o il cioccolato acquistati al supermercato.

In realtà, questa nuova normativa rappresenta un cambiamento importante, ma è fondamentale affrontare la questione con una prospettiva più ampia e considerare anche gli aspetti etici, culturali e ambientali che circondano questa iniziativa.

L’approvazione della legge sull’utilizzo della farina di grillo negli alimenti ha scatenato diverse reazioni, con voci contrarie che sostengono che tali modifiche possano minare i fondamenti della dieta mediterranea oltre che provocare un danno ai piccoli agricoltori. Tuttavia, è improitante sottolineare che, sebbene l’Unione Europea adotti questa normativa solo ora, in molte parti del mondo, gli insetti sono già una componente comune di molti piatti.

A questo punto non è impensabile credere che la farina di grillo sarà possibile ritrovarla non solo nel pane, ma anche in una vasta gamma di prodotti da forno come grissini, cracker, barrette ai cereali, senza che realmente possiampo essere consapevoli di ciò che stiamo mangiando. Una volta approvata dall’UE, diventa un principio legale e pertanto utilizzabile: dovremmo così prestare più attenzione agli ingredienti e non dare per scontato quello che ingeriamo quotidianamente.

Il potenziale della farina di grillo

Va da sé, però, ritenere che questo pregiudizio nei confronti di tale alimento derivi da una questione culturali: la farina di grillo così come una vasta gamma di insetti è più che celebre in tanti paesi extra UE. Questi offrono sicuramente una valida ed innovativa alternativa proteica. In più, una potenziale varietà di prodotti suggerisce una “crescita” nel settore alimentare, spingendo la popolazione ad esplorare nuove possibilità culinarie.

Nell’affrontare la controversia legata alla farina di grillo, una domanda cruciale emerge: è etico e sostenibile utilizzare insetti come fonte proteica? L’UE ha affermato che la farina di grillo e i prodotti derivati non sono dannosi per la salute, ma per certi versi la questione ambientale rimane. Secondo la FAO, gli insetti commestibili possono rappresentare una risorsa chiave per il nostro secolo e per il futuro, considerando che l’impronta di carbonio e idrica è notevolmente inferiore rispetto agli animali che vengono allevati tradizionalmente.

I rischi dello “sfruttamento” degli insetti

Nonostante i potenziali benefici ambientali e nutrizionali degli insetti, sorge una controversia riguardo ai metodi di abbattimento. Ciò che non tutti sanno è che anche i grilli subiscono processi poco “etici”e alquanto brutali nel momento in cui vengono sfruttati per il nostro eventuale nutrimento. Questi metodi ci portano inevitabilmente a riflettere sul modo in cui gestiamo il benessere animale in un contesto in cui tutti gli esseri viventi dovrebbero essere trattati con rispetto e dignità.

In ultimo, la farina di grillo rappresenta senza dubbio un’innovazione nel settore alimentare, suscitando dibattiti e interrogativi su diversi fronti. Mentre la legge apre la strada a nuove opportunità e alla diversificazione della dieta, è essenziale considerare attentamente gli aspetti etici, culturali e ambientali coinvolti. La società si trova di fronte a una scelta cruciale: abbracciare il cambiamento in modo consapevole, prendendo in considerazione tutte le sfaccettature coinvolte nella produzione e consumo di alimenti a base di farina di grillo.