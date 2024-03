Il volo, addio al giovane cantante: potrebbe non esserci più nulla da fare | I fan sono in lacrime

Arriva un’ultima ora che nessuno avrebbe voluto sentire, l’addio del giovanissimo cantante de Il Volo arriva troppo presto. Fan in lacrime.

Gianluca Ginoble: dal palco al set di Hollywood?

Nelle ultime ore, un’indiscrezione ha scosso i fan de Il Volo, suggerendo che Gianluca Ginoble potrebbe essere pronto a lasciare il celebre trio italiano. La partecipazione del gruppo al Festival di Sanremo 2024 ha generato notevole discussione, non tanto per la loro esibizione con la canzone “Capolavoro”, quanto per le voci di uno scioglimento imminente e le tensioni visibili tra i membri del gruppo.

Secondo le recenti indiscrezioni, sembra che Ginoble stia valutando seriamente un cambiamento di carriera, abbracciando il mondo della recitazione e, chissà, debuttando magari sulle scene di Hollywood. La possibile decisione di Gianluca di abbandonare Il Volo sembra essere legata anche alla sua vita personale.

Le ragioni della scelta?

Il cantante abruzzese è attualmente fidanzato con Eleonora Venturini Storano, stilista e nipote del rinomato direttore della fotografia Vittorio Storano. Questa relazione potrebbe essere la forza trainante dietro la scelta di intraprendere una nuova avventura professionale. Le voci sul possibile addio di Gianluca al gruppo sono state amplificate da dichiarazioni riportate dal settimanale DiPiù, che suggeriscono che il cantante, sempre stato considerato il ‘bello’ del trio, potrebbe volgere lo sguardo verso la recitazione, con Hollywood come possibile meta, considerando anche i contatti già esistenti tra lui e il suo ‘nonno-suocero’.

Al momento, nulla è certo e il trio ha comunque in programma un tour mondiale. Resta da vedere se la speculazione si concretizzerà o se i fan potranno ancora godere delle performance uniche de Il Volo con la presenza di Gianluca Ginoble.