Allerta meteo, weekend 2 e 3 marzo: precipitano le condizioni climatiche | Attenzione soprattutto in queste…

L’arrivo di marzo non coincide ancora con la primavera e proprio in questo primo weekend scatta l’allarme meteo, con piogge e non solo.

Con l’arrivo di marzo, l’aspettativa di una primavera imminente cresce, tuttavia, la realtà meteorologica sembra giocare un ruolo di contrasto. Questo primo weekend del mese, anziché regalare i primi assaggi di tepori primaverili, è caratterizzato da un’allerta meteo che prevede piogge e condizioni atmosferiche instabili.

Un rituale annuale che mette alla prova le speranze di coloro che sono pronti a salutare l’inverno. Le giornate si allungano, la luce del sole aumenta, e la natura sembra prepararsi a rinascere. Tuttavia, la transizione da una stagione all’altra può spesso essere irregolare, portando con sé sorprese meteorologiche.

In questo primo fine settimana di marzo, infatti, il cielo si presenta nuvoloso e minaccioso, con le previsioni meteorologiche che lanciano l’allarme. Le piogge, in particolare, sembrano dominare lo scenario, sfidando l’attesa di giornate più miti.

Preoccupazioni, quindi, crescenti in merito a un meteo che sempre di più sta emettendo segnali chiari di squilibrio, e in questa settimana l’ansia non scompare. Piogge e temporali improvvisi potrebbero rovinare improvvisamente una giornata di sole.

Nuove previsioni meteo: inizio di marzo piovoso e dinamico

Le recenti analisi meteorologiche proiettano un avvio di marzo caratterizzato da un prolungamento della fase dinamica e piovosa sul territorio italiano e nel bacino del Mediterraneo. La causa principale di questo scenario è l’influenza di un flusso perturbato atlantico, favorito da una circolazione atmosferica continentale che consentirà l’arrivo di ulteriori sistemi nuvolosi sulla Penisola.

Il primo weekend di marzo si preannuncia sotto l’incidenza di due perturbazioni meteorologiche. La prima attraverserà l’Italia tra venerdì 1 marzo e le prime ore di sabato 2, con precipitazioni prevalentemente al Nord, al Centro e sulla Sardegna, marginalmente al Sud e alla Sicilia. È attesa anche neve sulle Alpi centrali e orientali, ma a quote relativamente elevate (oltre 1.600-1.800 metri).

Fine settimana: possibili miglioramenti

Sabato potrebbe portare un temporaneo miglioramento al Centro-Sud e sulle Isole, con ampie schiarite su alcune regioni. Tuttavia, nel resto del Settentrione è prevista maggiore variabilità, con un nuovo peggioramento nella seconda parte della giornata al Nord-Ovest. La perturbazione successiva, attesa tra domenica e lunedì, si prevede particolarmente attiva, con fenomeni abbondanti soprattutto al Nord e sul medio-alto Tirreno. Le Alpi centrali e occidentali potrebbero sperimentare nevicate intense in quota, con accumuli significativi in breve tempo. La quota neve dovrebbe abbassarsi, raggiungendo circa i 1.000-1.300 metri e persino scendere sotto i 1.000 metri verso la fine della giornata.

Le temperature, almeno fino a sabato, non mostreranno variazioni significative, mantenendosi generalmente superiori alla norma. Tuttavia, tra domenica e l’inizio della prossima settimana, si prevede un lieve raffreddamento, soprattutto nelle regioni settentrionali, a causa dell’arrivo di aria più fredda. L’evoluzione delle condizioni meteorologiche è ancora incerta, considerando la distanza temporale, pertanto è consigliato rimanere aggiornati con le prossime previsioni meteo per ulteriori dettagli.