Dune parte 3, ecco quando esce e cosa dobbiamo aspettarci: tutto quello che devi sapere

È appena uscita la seconda parte di Dune, ma giustamente tutti vogliono già la terza, proprio per quel finale troppo aperto. Ecco cosa sappiamo.

Granelli di sabbia e deserti danno vita all‘universo immaginario e tanto amato di Dune e di Dune parte 2. Ma questi stessi granelli riusciranno a comporsi per creare lo scenario distopico del terzo capitolo di Dune?

La pellicola Dune (2021) si è rivelata un successo al botteghino, vincitrice di sei Premi Oscar. Nei cinema è da pochi giorni uscita la seconda parte di Dune, ma il finale aperto ha lasciato in tutti i telespettatori il desiderio di vedere la terza parte.

Dune parte 3 deve, però, attendere ancora la conferma ufficiale dalla Warner Bros e dalla Legendary Pictures. Se la seconda parte del film colossal non sarà un successo al botteghino, i produttori potrebbero decidere diversamente, anche se è quasi sicuro che Denis Villeneuve tornerà a dirigere il terzo capitolo dell’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo.

Ma come proseguirà il prossimo capitolo di Dune? Quali saranno i protagonisti? Ecco tutto ciò che finora è noto su Dune parte 3.

Dune parte 3, il terzo capitolo del film colossal campione di incassi e vincitrice di sei premi Oscar

Il primo film di Dune, uscito nel 2021 e diretto da Denis Villeneuve, è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 1965. Il Ciclo di Dune è una serie di sei romanzi di fantascienza scritti da Frank Herbert fra il 1965 e il 1985, di cui il primo si intitola Dune e il secondo Messia di Dune (Dune Messiah, 1969). Dopo la trasposizione sul grande schermo con il film del 1984 di David Lynch e sul piccolo schermo e con la miniserie televisive Dune – Il destino dell’universo (2000) e I figli di Dune (2003), l’universo di Dune è tornato in auge con il remake Dune 2021.

Vincitore di sei premi Oscar alle premiazioni del 2022, il film ha avuto un grandissimo successo di pubblico. Il film è composto da un cast corale che include Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Zendaya e Javier Bardem. Lo scorso mercoledì 28 febbraio è uscito nelle sale il secondo capitolo di Dune. Il finale ha lasciato però tutti gli spettatori dubbiosi circa il proseguimento della storia e il destino dei personaggi. Ecco dunque quali sono le anticipazioni di Dune parte 3.

Tutto ciò che sappiamo sul terzo capitolo di Dune: trama, cast, personaggi, data di uscita

I primi due film di Dune sono un adattamento in due parti del primo romanzo di Frank Herbert. Dune parte 3 sarà invece la trasposizione del secondo libro di Herbert, Dune Messiah. Il regista Villeneuve, in un’intervista, ha dichiarato che il film è nelle fasi iniziali e non è ancora quindi prevista una data di uscita. I fatti raccontati nel secondo libro di Herbert si collocano dodici anni dopo il primo libro. Il pubblico di appassionati non dovrà certo aspettare un decennio per vedere il seguito del film, ma sicuramente Dune parte 3 non uscirà prima di due anni.

Non si hanno notizie riguardo ai personaggi presenti nel film, ma nel romanzo continuano a giocare un ruolo importante Paul Atreides (interpretato da Timothée Chalamet), Chani (interpretata da Zendaya), la principessa Irulan (interpretata da Florence Pugh). Nel secondo romanzo vi sono poi Gaius Helen Mohiam (interpretata nel film da Charlotte Rampling), Stilgar (interpretato da Javier Bardem as Stilgar) e Alia Atreides (Anya Taylor-Joy). I personaggi di Lady Jessica (Rebecca Ferguson), Gurney Halleck (Josh Brolin) e Shaddam IV (Christopher Walken) sono solo menzionati, ma data la loro importanza negli adattamenti cinematografici e in Dune 2 non è detto che non possano tornare.