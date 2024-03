Meteo weekend, allarme tempeste su queste regioni: scatta l’allerta della Protezione Civile | Forte peggioramento

Si prospetta ancora un weekend all’insegna dell’allerta meteo con l’arrivo di due tempeste, colpite queste regioni. Bisogna essere preparati.

Nonostante siamo a ridosso della stagione primaverile, il maltempo sembra rafforzarsi ogni giorno che passa per poi culminare in disastri climatici nel finesettimana. Infatti, in queste ultime settimane abbiamo notato come il tempo vada a peggiorare giorno dopo giorno fino al weekend, dove abbiamo forti piogge e calo di temperature.

Anche per il prossimo finesettimana sembra che la regola non cambi, anzi: potrebbero susseguirsi addirittura ben due forti perturbazioni che potrebbero portare una violenta pioggia e nevicate copiose anche in bassa quota. L’allerta è talmente elevata e le previsioni sono praticamente quasi certe che la Protezione Civile ha avvisato gli abitanti di alcune regioni in particolare.

Si potranno vedere gli effetti della prima ondata di maltempo già dalla sera di venerdì 8 marzo, quando la Sardegna e la regioni del nordovest verranno investire da forti e violenti acquazzoni. Il maltempo proseguirà senza sosta anche nella giornata di sabato 9 marzo portandosi dietro violenti temporali e possibilità di forti grandinate locali soprattutto nelle regioni del centrosud e in quelle del nord.

Nel corso di questo sabato dettato dal brutto tempo sarà possibile assistere anche a fenomeni nevosi di intensità medio-bassa sulle Alpi a quota 800/1.000 metri. Sempre parlando di neve è possibile l’avvicendarsi di nevicate anche sugli appennini. Dopo l’intero sabato 9 marzo all’insegna di maltempo con forti temporali, piogge torrenziali e nevicate sparse ci sarà una tregua brevissima.

Il brutto tempo non dà pace

Dopo la pausa di breve durata, nel corso della giornata di domenica 10 marzo giungerà il secondo ciclone che porterà un ulteriore peggioramento del meteo in tutta Italia. Le regioni a forte rischio sono quelle centrosettentrionali dove sono previste piogge dal carattere violento e con tendenze anche burrascose. Dato che ci sarà uno scontro tra masse d’aria diverse potrebbe risultare un tempo peggiore in alcune precise regioni.

In particolare, domenica potrebbero verificarsi fenomeni di nubifragio, forti e violenti acquazzoni nel Triveneto, in Liguria, Toscana e Lazio. Si registreranno nuove nevicate ma molto più copiose sempre sulle Alpi oltre gli 800/1.00 metri ed anche sull’Appennino centrosettentrionale a quota oltre i 1.000/1.200 metri.

Un weekend travagliato

Durante il corso del finesettimana oltre a fare i conti con forti precipitazioni, nevicate più o meno copiose e temporali violenti sparsi un po’ per tutta la penisola, avremo anche un forte calo delle temperature. Questa diminuzione è dovuta dalla presenza di aria fredda in quota di origine polare che sospinge la perturbazione del prossimo weekend.

Proprio per via di questo calo termico si potrebbero registrare nevicate anche a quota più bassa, circa 500 metri, sulle Alpi in particolare in Lombardia e Valle d’Aosta. A fronte di queste previsioni, se avete intenzione di fare una gita fuoriporta in questo finesettimana è meglio rimandare, perché c’è molta probabilità di essere colti da un violento maltempo.