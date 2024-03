Ferragnez, Fabrizio Corona sgancia la bomba sul Governo Meloni: “hanno abusato di…”

Arrivano pesantissime accuse da parte di Fabrizio Corona sul caso Ferragnez, di mezzo ci sarebbe il Governo Meloni. “Hanno abusato di…”

Quando si parla di Fabrizio Corona c’è sempre uno scoop incredibile di mezzo, e questa volta non è diversa dalle altre, anzi: dal momento che la notizia riguarda i Ferragnez, tutti hanno le orecchie ben drizzate.

Chiunque frequenti un minimo i social è a conoscenza della crisi che si è insinuata nel matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez, una crisi cominciata con Sanremo dell’anno scorso, a detta di molti, e peggiorata dopo il caso Balocco.

Chiara Ferragni è stata ospite da Fabio Fazio e ha espresso il suo punto di vista sulla questione, spiegando le sue ragioni, ma le discussioni sul web e sui giornali non si placano, mentre le indagini sono ancora in corso.

Ora Corona ha gettato una nuova luce sulla vicenda, e ormai non si parla d’altro che delle sue parole che hanno lasciato tutti di stucco: ecco cosa sarebbe successo davvero nel caso Ferragnez secondo Corona. L’imprenditore e re del gossip ha sottolineato anche un coinvolgimento del Governo Meloni.

Il caso Balocco e le indagini

Sono già passati alcuni mesi dall’esplosione del caso Balocco e, mentre le indagini sono ancora in corso, gli utenti continuano a parlare della questione, anche in seguito alla crisi della coppia più famosa dei social. I due influencer stanno attraversando un periodo difficile, parole di Chiara Ferragni, e con le polemiche di mezzo non è semplice superarlo.

Ormai il rischio di rottura tra i due è diventato più importante della questione dei pandori: gli utenti sono divisi tra chi dice che supereranno questo periodo e altri che sostengono che ormai la loro relazione è terminata. Su tutta la questione è arrivato anche Fabrizio Corona a dire la sua, sganciando una bomba anche sul Governo Meloni e sulle conseguenze delle azioni della coppia.

Fabrizio Corona sui Ferragnez

Ospite del podcast Gurulandia, Fabrizio Corona non si è tirato indietro sulla questione Ferragnez e ha condiviso il suo punto di vista. Molti lo hanno criticato per la sua visione, mentre altri ritengono che ci sia della verità nelle sue parole. L’imprenditore ha affermato senza mezzi termini che l’inchiesta che coinvolge la società di Chiara Ferragni è problematica, al punto che sono stati indagati anche il suo manager e alcuni clienti. La procura di Milano, ha spiegato Corona, non si è tirata indietro di fronte a nulla ed è pronta a “fare del male” a chi ha commesso un reato.

Ma la questione è diventata ancora più scottante quando l’uomo ha menzionato il Governo Meloni, sostenendo che, secondo lui, la politica è entrata nel merito della questione ponendosi contro i Ferragnez. “Loro hanno abusato di un certo tipo di comunicazione da ricchi contro Meloni” ha affermato Corona, riferendosi alla coppia di influencer, e ora starebbe arrivando la risposta del governo contro questi comportamenti. Le cose si fanno sempre più complesse e le parole di Corona hanno scatenato nuovamente il web.