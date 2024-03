Viaggia gratis davvero, da ora il 60% di scontro subito: controlla se fai parte dei fortunati | Riservato a queste fasce

Controlla di far parte di queste fasce per poter accedere a sconti incredibili fino al 60% sui viaggi, prepara la valigia.

Viaggiare e visitare nuovi posti è una passione che sono in moltissimi ad avere. Non sempre però è possibile permettersi economicamente di affrontare queste spese. Sono tante, infatti, le persone costrette a rinunciare ai loro sogni per motivi economici.

Anche se quasi nessuno conosce l’esistenza di aiuti economici per i viaggiatori, esistono però diversi bonus e agevolazioni che consentono di risparmiare sulle spese per le vacanze.

Le fasce che rientrano in questi bonus sono diverse. Persone di differenti età potranno quindi avere la possibilità di usufruire di sconti fino al sessanta per cento.

In cosa consistono quindi queste agevolazioni per i viaggi e come è possibile richiederle?

Sconti sui prossimi viaggi: ecco tutte le categorie interessate da queste agevolazioni economiche

Il bisogno di viaggiare non è comune solo nei giovani, ma anche nelle persone più grandi di età. E sono soprattutto quanti hanno già compiuto sessant’anni ad avere la possibilità di spostarsi in città e Paesi diversi, approfittando di sconti molto vantaggiosi. Anche per i ragazzi sono stati pensati bonus e agevolazioni, soprattutto per quanti hanno meno di trentacinque anni.

Si tratta di benefici economici che variano di caso in caso a seconda delle compagnie aeree, navali e ferroviarie. Nonostante l’automobile sia spesso il mezzo di trasporto preferito per viaggiare, sono tantissime le persone giovani o ultrasessantenni che prediligono mezzi di trasporto pubblico. Quali sono quindi gli sconti previsti per queste tipologie di viaggiatori?

Gli sconti per gli under trentacinque e per gli over sessanta: agevolazioni su biglietti di treni e aerei

Tra le agevolazioni più comuni in queste fasce di viaggiatori vi sono le riduzioni del costo dei biglietti dei mezzi pubblici. Per treni e aerei ma anche per metropolitane, autobus e pullman è possibile richiedere un abbonamento a prezzo ridotto. Gli sconti in alcuni casi possono superare il cinquanta per cento; in altri sarà comunque possibile acquistare biglietti a un prezzo inferiore rispetto a quelli ordinario.

Nonostante i recenti aumenti, le pensioni di anzianità sono spesso basse. Per questo motivo le agevolazioni sui viaggi danno la possibilità a un maggior numero di persone che ha terminato di lavorare di visitare paesi e città. Spesso l’unico requisito è il possesso di un documento di identità valido, che servirà alla compagnia ferroviaria o aerea per la verifica dell’età anagrafica del richiedente.