Aumento pensioni, segnati questa data: 130€ in più sul conto | Solo se rientri in queste categorie

Nel mese di marzo arriva una bella sorpresa per le pensioni, devi assolutamente segnarti questa data. Controlla la tua categoria.

L’inflazione di questi ultimi anni ha messo in ginocchio l’intero paese ma la categoria più colpita è anche quella più fragile e numerosa, ovvero i pensionati. Questi ultimi si stanno lamentando da diverso tempo riguardo al loro assegno mensile e di quanto non sia sufficiente per arrivare a fine mese in maniera dignitosa.

Fortunatamente, però, le cose stanno cambiando anzi: sono già cambiate. Infatti, il Governo di Giorgia Meloni ha già deciso che cosa fare in merito ai pensionati e ai loro assegni mensili. Già verso la fine del 2023 si parlava di un aumento delle pensioni di circa 130 euro al mese per il 2024 e dopo che sono arrivate la conferma del Mef e del dicastero del Lavoro che hanno pubblicato un decreto sono stati fatti i primi passi.

L’aumento delle pensioni è certamente una notizia piacevole da sentire, soprattutto dopo che è diventata una vera impresa perfino fare la spesa. Tuttavia, gli aumenti calcolati non sono uguali per tutti e variano in base a determinati criteri legati alla pensione stessa. Inoltre, questo aumento sarà sì disponibile per tutti ma con delle differenze.

Il tasso di rivalutazione delle pensioni per questo 2024 è del 5,4% ma soltanto chi ha un trattamento fino a quattro volte il minimo può godere di un adeguamento pieno al costo della vita. In altre parole, l’aumento riguarda la somma totale che si riceve mensilmente e in base ad esse cambia anche la somma dell’aumento.

Aumenti pensioni, di quanto e per chi

Chi ha una pensione mensile pari a 567,94 euro (cifra minima del 2023), il suo aumento lordo è di 30,67 euro che anche netti rimangono i medesimi. Invece, chi riceve una pensione di 1.500 euro ha un aumento lordo pari a 81 euro che netti diventano 64,08 euro.

Per poterlo ricevere non si deve fare niente di specifico perchè la cifra aumenta in automatico e al momento del ritiro dei contanti o dell’accredito sul proprio conto si può notare la differenza. Proprio nell’assegno di marzo si vede questo aumento e dato il giorno in cui siamo di sicuro avrete già notato la vostra nuova pensione.

Aumenti pensioni, per quale motivo

Il Governo ha deciso di aiutare la categoria più bisognosa e colpita dall’inflazione per sostenerli e farli vivere in modo decente anche se sono in pensione. Oltretutto, l’Italia è un paese che registra un numero elevatissimo di anziani, quindi gli aiuti sono dedicati alla maggioranza delle popolazione.

Inoltre, se i pensionati sono soddisfatti del loro assegno possono evitare di continuare a lavorare e possono lasciare più spazio ai giovani che cercano un impiego. L’aumento di marzo è più consistente perché si aggiungono anche le nuove aliquote Irpef e, quindi, si vedranno ricevere le desiderate detrazioni.