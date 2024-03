Ferragnez, svelato il patrimonio della separazione: duro colpo per Fedez | L’ultima mazzata

La crisi dei Ferragnez ha portato Chiara a cercarsi un avvocato per il divorzio, il patrimonio della coppia è allucinante.

Chiara Ferragni e Fedez stanno attraversando un periodo di crisi che va oltre la sfera sentimentale. L’attenzione del pubblico è stata catturata non solo dal possibile divorzio della coppia ma anche dalla dimensione stupefacente del loro patrimonio.

Mentre il mondo si chiede quanti soldi possano realmente possedere, la notizia del divorzio di Chiara e la pressione sul loro imponente patrimonio hanno reso la situazione ancor più intrigante, con un colpo duro soprattutto per Fedez.

Al momento in cui scriviamo, il patrimonio netto combinato di Chiara Ferragni e Fedez è stimato in cifre astronomiche. La coppia ha costruito un impero di influenze, le loro attività imprenditoriali, contratti pubblicitari e progetti di collaborazione li hanno resi una delle coppie più potenti e influenti del panorama italiano.

La notizia del divorzio di Chiara Ferragni è stata accolta con sconcerto dai fan, ma sembra che il colpo più duro potrebbe toccare a Fedez sotto forma di perdite finanziarie significative. Il divorzio, oltre a rappresentare una svolta emotiva, mette in discussione la gestione del patrimonio accumulato dalla coppia nel corso degli anni. Fedez, noto per la sua carriera musicale e le attività imprenditoriali, potrebbe trovarsi in estrema difficoltà.

Il patrimonio di Fedez: la verità

Il tumultuoso scenario che circonda la vita dei Ferragnez continua ad essere al centro dell’attenzione mediatica, oltrepassando le pagine dei rotocalchi rosa per estendersi in ambiti più ampi. Le voci sulla loro presunta separazione, ormai ritenuta quasi certa, emergono in un periodo turbolento iniziato con le accuse di truffa aggravata rivolte all’influencer imprenditrice Chiara Ferragni. Gli scandali legati al pandoro Balocco, alle uova di Pasqua Dolci Preziosi e alla sponsorizzazione con la bambola Trudi hanno proiettato i riflettori sul patrimonio della coppia. Sebbene l’impero di Chiara Ferragni sfiori i 100 milioni di euro, un’analisi di Italia Oggi svela notevoli disparità tra il patrimonio netto dell’imprenditrice e quello del suo compagno, il cantante e conduttore Fedez.

Le società appartenenti al gruppo di Fedez valgono approssimativamente 26 volte in meno rispetto a quelle di Chiara Ferragni, considerando un depauperamento dovuto al parziale declino delle sue attività in seguito agli scandali e alle indagini giudiziarie. Questi eventi, tuttavia, sembrano non aver intaccato la solida fanbase sociale della coppia. Il patrimonio attribuito a Chiara Ferragni si attesta intorno ai 39 milioni di euro, mentre quello di Federico si aggira sui 1.5 milioni di euro. Anche la liquidità nelle società mostra notevoli differenze, con 16 milioni di euro a disposizione di lei e soli 600 mila euro a disposizione di lui. Nonostante ciò, le due realtà societarie non presentano un divario così marcato tra di loro.

I dettagli: disparità tra i Ferragnez

Il superattico di tre piani a Citylife rappresenta solo uno dei gioielli nel portafoglio immobiliare della coppia. Nel 2022, Chiara Ferragni ha messo in vendita una super Villa a Los Angeles del valore di 2,5 milioni di euro. Questa struttura esclusiva, con 200 metri quadrati di superficie su un unico piano e un doppio giardino, è una testimonianza della raffinatezza che caratterizza le scelte immobiliari della famiglia.

Un’altra proprietà degna di nota è Villa Matilda, situata sulle rive del lago di Como a Pognana Lario. Intitolata alla memoria della cagnetta di Chiara Ferragni, questa dimora spaziosa e incantevole, estendendosi su 470 metri quadrati, comprende una piscina e un parco circostante. Sorprendentemente, questa proprietà è associata alla Flv Immobiliare, una società semplice gestita dalla Zedef Srl, una holding legata alle attività imprenditoriali di Fedez.

Esaminando da vicino il patrimonio di Chiara Ferragni, emergono due società chiave: la Fenice Srl e la Tbs Crew Srl. La prima gestisce il rinomato brand Chiara Ferragni, noto per l’icona dell’occhio, offrendo una vasta gamma di prodotti che vanno oltre l’abbigliamento, includendo articoli di cartoleria e accessori per la scuola. Tuttavia, a seguito dell’incidente dei pandori, diversi contratti con fornitori sono saltati. Secondo quanto riportato da Italia Oggi, il patrimonio netto delle società di Chiara Ferragni, prima dell’incidente dei pandori, ammontava a circa 39 milioni di euro. Dunque, tornando alla disparità con Fedez, è spiegata dal fatto che la holding che controlla il gruppo del rapper, la Zedef, è di sua proprietà solo per il 10%, mentre il restante 90% appartiene ai genitori, Annamaria Berrinzaghi e Franco Lucia.