Bollette, fai la domiciliazione? Stai correndo un grosso rischio: blocca il pagamento immediatamente

Se fai la domiciliazione bancaria delle bollette stai correndo un grosso rischio, blocca subito il pagamento perché rischi di perdere tutto.

Le spese domestiche sono sempre il tallone d’Achille della maggior parte delle famiglie italiane, soprattutto in questo periodo storico che stiamo vivendo dettato dall’inflazione e dall’aumento dei costi di ogni aspetto delle nostre vite. L’ostacolo più difficoltoso da superare è quello di pagare le bollette di casa.

In consumi casalinghi spesso riducono le famiglia sul lastrico perché i costi che si devono affrontare sono davvero esorbitanti. Dato che le bollette sono sempre più care, è meglio fare molta attenzione se avete fatto la domiciliazione. Purtroppo non ci si può permettere di spendere soldi in più e se non si sta attenti la domiciliazione potrebbe diventare un incubo.

Fare la domiciliazione è una soluzione comoda e veloce ma potrebbe riservare delle brutte sorprese in merito a quantità di denaro sprecato. La domiciliazione consiste nel pagare automaticamente le bollette di casa evitando di fare interminabili code in posta o di doversi ricordare la data di scadenza.

La domiciliazione bancaria sembrerebbe essere una soluzione del tutto efficiente ma anche lei nasconde alcune insidie che potrebbero costare parecchio. Essendo pagamenti automatici, questi vengono effettuati indipendentemente dalla volontà della persona. Ci possono essere dei casi in cui si va a spendere più di quanto si dovrebbe a causa della domiciliazione bancaria.

Gli svantaggi della domiciliazione

Molto spesso sentiamo che alcuni utenti hanno ricevuto bollette con delle somme da pagare inaudite perché ci sono stati degli errori di lettura. Questo è il pericolo più grosso per chi ha deciso di affidarsi alla domiciliazione bancaria, dato che il pagamento viene eseguito in automatico e ci si accorge troppo tardi di aver pagato troppo.

Per evitare di rimanere fregati da un errore di lettura e di subire un salasso non indifferente è possibile attingere ad un rimedio sicuro ed efficace per non perdere troppi soldi. Se abbiamo deciso di fare la domiciliazione bancaria dobbiamo avere la massima attenzione soprattutto per l’importo delle nostre bollette.

Come non rimanere fregati

Se guardiamo al caso in cui la bolletta ha un importo maggiore rispetto a quello che dovremmo pagare, dobbiamo agire per tempo se abbiamo attivato la domiciliazione bancaria. In altre parole, dobbiamo bloccare in tempo il pagamento automatico della bolletta prima di subire il fatidico salasso.

Per evitare di rischiare tale situazione molto spiacevole è meglio controllare sempre l’importo riportato sulla bolletta e verificare che tutto sia in regola. Se non lo facciamo rischiamo di spendere una barcata di soldi ingiustamente. Bisogna anche ricordarsi che la domiciliazione bancaria ha le sue commissioni che rappresentano un costo per l’utente.