Amici 23, attenzione è stata girata una puntata extra: presente solo Maria De Filippi | Ecco cos’è successo

Arriva una notizia eclatante, è stata registrata a sorpresa una puntata speciale di Amici 23 dove c’era solo Maria.

Con la puntata di sabato 23 marzo Amici è entrato nel vivo: i team di allievi si sono finalmente presentati al serale e hanno cominciato la loro scalata verso il successo.

Da qui al 18 maggio i ragazzi dovranno dimostrare di essere degli artisti validi e conquistare i giudici con le loro esibizioni, tirando fuori tutto il loro talento, lo stesso che li ha portati fino a questo punto.

Quest’anno poi c’è una novità: è stata girata una puntata speciale in tutta segretezza dove era presente solo Maria De Filippi, una vera novità per il programma.

I fan della trasmissione si stanno interrogando da giorni sul contenuto di questa puntata speciale, cercando di capire cosa è accaduto lontano dai riflettori.

Le prime eliminazioni

Amici è partito con i nuovi appuntamenti del serale e non ha di certo deluso il pubblico. Gli allievi si dividono tra la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, quella di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, e infine il team di Raimondo Todaro e Anna Pettinelli. I giudici sono di nuovo Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofré e Michele Bravi.

La prima puntata del serale ha visto trionfare la squadra Cuccarini-Lo. A rischio eliminazione sono finiti Lil Jolie e Kumo, e alla fine a essere eliminato è stato proprio quest’ultimo. Ma durante la puntata speciale è successo qualcosa e il pubblico sta cercando di capire cosa. Quando andrà in onda la famosa puntata e chi sono i protagonisti dello show segreto?

La puntata speciale di Amici

Domenica scorsa la produzione di Amici ha girato una puntata speciale dove in studio era presente solo Maria De Filippi, ovviamente insieme ai ragazzi, e senza nessun professore a giudicare. Stavolta è stato il pubblico in sala a votare le esibizioni dei ragazzi utilizzando un telecomando con pulsanti da 1 a 10. Insomma questa volta davvero è stato dato il poter finale al pubblico, e gli allievi, senza la pressione dei professori, si sono sentiti più liberi nelle loro esibizioni e hanno dato il meglio di sé.

Ora tutti si chiedono quando andrà in onda questa puntata speciale e se le votazioni avranno un peso sulle scelte dei professori. È probabile che la puntata venga mandata in onda questa settimana, prima del nuovo appuntamento col serale, e che Maria De Filippi spiegherà nel dettaglio come i voti del pubblico influenzeranno la classifica. I fan del programma non vedono l’ora di scoprire come sono andati i loro beniamini e vedere le loro meravigliose esibizioni. L’appuntamento è sempre su Canale 5 e presto ci saranno nuovi aggiornamenti.