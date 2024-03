Carlo Conti, il lieto annuncio a 63 anni che nessuno si aspettava: “È stato un dono di Dio”

Un annuncio davvero incredibile quello di Carlo Conti, nessuno se lo aspettava a 63 anni, “È un dono di Dio”.

Le personalità del mondo dello spettacolo, dal cinema alla televisione allo sport, suscitano sempre curiosità nel pubblico, desideroso di conoscere tutto sulle vite private dei personaggi famosi.

Tra i protagonisti della televisione italiana non si può non menzionare il noto conduttore televisivo Carlo Conti.

Molto amato dal pubblico, Carlo Conti, che oggi ha raggiunto i sessantatré anni, ha diffuso un lieto annuncio che ha emozionato i fan.

Il conduttore ha parlato della sua famiglia, della compagna e del figlio e soprattutto di un dono inaspettato concessogli da Dio. Ma quale è il bellissimo e commovente annuncio di Carlo Conti?

Il lieto annuncio di Carlo Conti: la sua famiglia e suo figlio sono un “dono di Dio inaspettato”

Carlo Conti è nato a Firenze nel marzo del 1961. Conduttore televisivo, conduttore radiofonico, autore televisivo e disc jockey italiano, è uno dei personaggi più celebri della televisione italiana. Conti è noto al pubblico per la conduzione di programmi di successo, da L’Eredità, a Tale e quale show alla conduzione delle tre edizioni del Festival di Sanremo dal 2015 al 2017.

Dopo un periodo di lavoro come bancario e dopo aver lavorato come disk jockey nelle discoteche e in seguito nelle radio e tv private, Carlo Conti è arrivato in televisione nel 1985, con il programma in onda sulla Rai, Discoring. Dalla metà degli anni Novanta, Conti conduce in prima serata il programma “Su le mani”, per iniziare a condurre i quiz televisivi dal 1997. Alla guida del varietà di genere musicale della Rai “Tale e Quale”, nell’ultima edizione dello scorso gennaio Carlo Conti ha diffuso un annuncio che ha commosso i fan.

La dedica d’amore di Carlo Conti per la moglie Francesca e per il figlio Matteo

Carlo Conti ha sempre mantenuto il riserbo riguardo alla sua vita privata e sentimentale. Nei primi anni Duemila il presentatore televisivo ha conosciuto Francesca Vaccaro, una costumista della Rai nata nel 1972 e oggi direttrice creativa di un marchio di abbigliamento di lusso ecosostenibile. Nel 2012 la coppia si è sposata a Pieve di Sant’Andrea a Cercina.

Due anni dopo, nel 2014, è nato il figlio Matteo. Carlo Conti ha raccontato che Matteo si chiama così perché il significato di questo nome è “dono di Dio” e Matteo è stato davvero un “dono inaspettato di Dio”. Le parole piene di amore e di affetto che il conduttore ha dedicato alla moglie Francesca e al figlio Matteo hanno commosso i telespettatori.