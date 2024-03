Iva Zanicchi, “Riposa in pace”: l’addio è un colpo al cuore per tutti | Da Mediaset l’omaggio

Una morte inaspettata e tremendamente dolorosa, da Mediaset arriva l’omaggio da parte di tutti. Riposa nel ritmo.

«Ti ho voluto tanto bene, ho ammirato il tuo grande coraggio». Queste sono le parole di uno dei numerosissimi messaggi di cordoglio per la recente scomparsa di una donna tanto amata.

Tutta la famiglia di Mediaset si unisce al cordoglio di una figura importante per il mondo televisivo.

Iva Zanicchi, Barbara D’Urso, Mara Venier e ancora Gerry Scotti, Pier Silvio Berlusconi, Alba Parietti, sono tante le personalità dello spettacolo ad aver manifestato la loro tristezza per la recente scomparsa di Silvia Pizzi.

Il cordoglio di Mediaset è rivolto proprio a Silvia Pizzi, la hair stylist di tanti personaggi televisivi.

Mediaset si unisce al cordoglio per la morte di Silvia Pizza, la hair stylist del personaggi televisivi

Mediaset si è unita al cordoglio per Silvia Pizzi, la hair stylist famosa per aver lavorato in alcuni dei maggiori programmi dell’azienda. A dare la notizia della sua morte avvenuta venerdì 22 marzo sono stati i conduttori Gerry Scotti e Barbara D’Urso sui social network.

D’Urso ha ricordato i tantissimi “anni passati insieme, in ogni programma, ogni giorno”. La direzione e la redazione di Tgcom24 hanno espresso la loro tristezza e il dolore, che si unisce al dolore della famiglia di Silvia.

Il mondo della televisione esprime il dolore per la scomparsa di Silvia Pizzi, la hair stylist di Mediaset

Arrivata dal Piemonte a Milano a soli a 19 anni, Silvia ha visto realizzarsi il suo sogno: lavorare come parrucchiera per la televisione. Negli studi di Cologno Monzese, Silvia ha iniziato subito il suo lavoro come hair stylist dei conduttori, presentatori e personalità dello spettacolo. Chi l’ha conosciuta ricorda la sua determinazione, il suo sorriso, la sua allegria. Sempre pronta con spazzola e phon a sistemare le acconciature e realizzare look unici.

La sua scomparsa a soli 42 anni dopo una breve malattia ha lasciato sgomento il mondo dello spettacolo. La “parrucchiera dei vip” era amata da tutti i colleghi di Mediaset. Sui social network chi l’ha conosciuta le ha dedicato messaggi pieni di affetto e profonda riconoscenza. Iva Zanicchi ha parlato della drammatica perdita, esprimendo la sua vicinanza alla famiglia di Silvia. Alba Parietti ricorda commossa come Silvia sia stata parte della famiglia Mediaset, vederla era come sentirsi a casa. Centinaia i vip che hanno partecipato ai funerali nella chiesa di Santa Maria Assunta di Cernusco sul Naviglio, città alle porte di Milano, poco distante da Cologno Monzese, dove Silvia viveva.